被點名簽承諾書 六校都說沒違法
〔記者周敏鴻、洪美秀、陳建志、張軒哲／綜合報導〕教育部掌握清大等六校與中國的大學簽訂政治承諾書，除清大、世新聲明一切依規定辦理，中華大學等四校昨也提出「解釋」，並強調未違法。
「給師生的說明，不需申報教部」
中華大學聲明指出，學校與對岸學校的任何正式書面協議，都按法令規定事前向教育部申報核准。然承諾書內容不是與合作學校新訂或補充的協議，僅提供給師生的說明，因此不需再向教育部進行申報程序，並強調交流活動與政治無涉，沒有違反兩岸人民關係條例。
中原大學聲明表示，學校國際處發出的「聲明函」或「承諾函」，主旨是說明中國地區高校學生來台的交流活動，僅是單純的學術交流性質，不涉及一中一台等政治議題。上述「聲明函」或「承諾函」，都符合兩岸關係條例，目的是表明「學術交流不涉入政治」的立場；校方強調，這是通案、並非個案，學校會尊重並配合教育部的調查，未來也會遵照相關規定，以免再生爭議。
朝陽科大主秘潘吉齡表示，浙江一所大學在去年進行為期半年的交換學生交流時，要求出具承諾書，內容為「申請來臺研修學生在臺期間，不涉及一中一台等議題或參加政治活動」。此承諾主要是對方學校希望讓學生家長安心，來台期間不強迫學生參與政治活動，強調絕無干預或要求老師授課內容。
朝陽科大聲明表示，與對岸學校的任何正式書面約定，均按法令規定事前向教育部申報。至於承諾書，並非校對校的官方正式文件，學校沒有任何政治立場，承諾書的內容和教學及課程都沒有任何關聯。
靜宜大學表示，與中國學校之「學術交流協議」均按規定於事前報請教育部核定，校方依協議內容執行中生之短期進修相關業務。靜宜大學強調，為個別學校及申請人之需求而提供的「學術學習交流活動，內容不涉及兩岸政治性相關議題」之文件，並非媒體報導的簽署所謂「一中承諾書」。
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