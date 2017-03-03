世新簽一中承諾書 立委轟：箝制學術自由
2017-03-03
〔記者曾韋禎、林曉雲／台北報導〕世新大學為招攬中生，竟私簽一中承諾書。立法院民進黨團昨砲轟此舉已公然違背「兩岸人民關係條例」，要求教育部全面徹查。
民進黨團幹事長葉宜津昨召開記者會抨擊，指「兩岸人民關係條例」明文規定，台灣各校與中國學校締結書面約定，除應先向教育部申報，取得教育部同意外，更不得有違反法令規定或涉及政治性的內容。世新現在為了招生，居然簽署一個箝制學術自由、禁止提及台獨的約定，已是公然違法。
葉宜津強調，這是有罰則的，每次可罰五十萬元以下，還能按次連續處罰至改正為止。
民進黨立委何欣純指出，全國現有四．一萬名中生，教育部應立即處理，全面清查是否還有類似喪權辱國的合約。
立法院教育委員會同樣砲聲隆隆，民進黨立委陳亭妃也要求教育部全面清查；民進黨立委許智傑更質疑，世新大學簽一中承諾書，難道是教育部準備引兵入關？他表示，兩岸關係不是一個大學自己可以做決定，教育部應該要求所有大學不能再有類似行為，連總統處理兩岸關係都非常仔細審慎，一個大學怎可如此隨意。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 《時尚舵手 再易手》1
- 打造灰面鵟鷹棲息區 植樹3千株挨批
- 江蕙累了 18字傳達心情
- 全球IDC市占率 敦泰要搶過半
- 《時尚舵手 再易手》2
- 清泉崗案8官兵染一級毒品 最高階少校
- （雲林）「森小」沒了森林 拯民國小前變平地
- 陸13架軍機飛越宮古外海 日機緊急升空
- 拜登家族小叔戀大嫂 美政壇熱門話題
- 雞胸肉+青蔬鮭魚 NBA球星最愛健康特餐
- 升息在望 道瓊勁揚站上21000點
- 「平面的水庫」 中庄調整池6月啟用
- 國際廢紙價格飆漲 正隆工紙再漲1500元
- 《2017秋冬男裝週》3
- 自由廣場》教育交流 一中亂流
- 樂天挺薩德 中國網民揪團砸店
- 鼓山70年老診所 變藝文中心
- 熱血郵務士 33年捐血逾900次
- 自由廣場》國家機器的腐敗角落
- 通緝犯預謀殺害網拍女模 冥冥之中露了餡...
- 【回聲谷】一個男孩與福爾摩斯
- Oculus VR裝置降價搶市
- 大平霧軌道系統評估 交部允補助
- 鼓勵休耕 農糧署提供節水獎勵金
- 1人1.17冊 嘉縣借書率全國最低
- 人之初 嘉泥進軍頂級坐月子中心
- 《健康充電站》保健講座
- 新竹縣市農會 僅寶山遭在野挑戰
- 楊梅生命園區 規劃寵物樹葬區
- 俄干預大選證據 白宮被要求保留
- 《藍色男孩》轉大人 型男上身露肌肌
- 冷氣團帶髒空氣 襲台36小時
- 【天使圓舞曲】阿正的寒假
- 仙氣盡失 「神仙」斷頭「瀑布」斷水
- 機捷正式通車 首月5折還有優惠
- 培英市場開發案 規劃17層公宅
- 亞運高球金牌 俞俊安赴美奪首冠
- 丁寧舞力全開 教阿嬤跳森巴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：世新簽一中承諾書 立委轟：箝制學術自由
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分