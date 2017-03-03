世新簽一中承諾書 立委轟：箝制學術自由

2017-03-03

〔記者曾韋禎、林曉雲／台北報導〕世新大學為招攬中生，竟私簽一中承諾書。立法院民進黨團昨砲轟此舉已公然違背「兩岸人民關係條例」，要求教育部全面徹查。

民進黨團幹事長葉宜津昨召開記者會抨擊，指「兩岸人民關係條例」明文規定，台灣各校與中國學校締結書面約定，除應先向教育部申報，取得教育部同意外，更不得有違反法令規定或涉及政治性的內容。世新現在為了招生，居然簽署一個箝制學術自由、禁止提及台獨的約定，已是公然違法。

葉宜津強調，這是有罰則的，每次可罰五十萬元以下，還能按次連續處罰至改正為止。

民進黨立委何欣純指出，全國現有四．一萬名中生，教育部應立即處理，全面清查是否還有類似喪權辱國的合約。

立法院教育委員會同樣砲聲隆隆，民進黨立委陳亭妃也要求教育部全面清查；民進黨立委許智傑更質疑，世新大學簽一中承諾書，難道是教育部準備引兵入關？他表示，兩岸關係不是一個大學自己可以做決定，教育部應該要求所有大學不能再有類似行為，連總統處理兩岸關係都非常仔細審慎，一個大學怎可如此隨意。