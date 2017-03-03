世新喊冤：就是依法 才簽研修承諾書

2017-03-03

〔記者林曉雲／台北報導〕世新大學為吸收中國學生，私下簽署研修承諾書，引發批判與質疑。世新校方昨發聲明喊冤，聲稱就是依兩岸人民關係條例規定，兩岸高教結盟或合作範圍不得涉有政治性內容，因此該校終身教育學院才會提供研修承諾書，做法完全符合交流目的與教學倫理的要求，畢竟中生不是來學兩岸政治關係或來參加政治性活動，世新主張自己未違法，將向教育部說明。

「台生去中國 也不想一直聽到統一」

對此，教育部長潘文忠昨在立院答詢時表示，不是學校自己說未違法就未違法，教部將詳查。教育部國際司司長楊敏玲表示，已要求世新提報簽署過程和適用對象，將進一步查處。

世新大學公共事務長葉一璋昨表示，研修中生多半就讀該校廣電或觀光等系，為維護學術中立，課程內容不涉及政治敏感議題，就像台生去中國，也不會希望一直聽到統一等議題。

「避開政治議題 不能和一中畫等號」

他並說，和世新交流的中國大學約有一百校，其中五十校往來頻繁，僅少數學校個別要求簽署研修承諾書，才願意讓學生來台研修。但研修承諾書僅是避開政治敏感議題，不能和簽署一中承諾書畫上等號。

世新聲明表示，終身教育學院中生服務中心為體現兩岸學術交流的善意與效率，兼為維護兩岸高教交流合作管道的暢通，而提供部分中國姊妹校申辦赴台手續所需的「研修承諾書」，說明課程內容不涉及兩岸政治敏感問題，這是對中生選擇學習專業及內容的尊重。何況依兩岸人民關係條例規定，兩岸高教結盟或合作範圍也不得涉有政治性內容，因此，承諾書的做法完全符合交流目的與教學倫理的要求。

「承諾書發給個人 未違反兩岸條例」

世新並強調，承諾書是為使中國的師生研修申請順暢，依據單一、個別申請人的需求而提供，其發給對象為個人；承諾書兩造也非學校與學校，世新大學與中國各校的學術交流協議，均按規定在事前報請教育部核定，終身教育學院是依據協議內容執行中生來校短期進修業務，承諾書只是個案學習內容的說明，並非個別的締結聯盟或合作行為的約定，並未違反兩岸條例。