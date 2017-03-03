習打貪喊假的…中國人大政協富豪俱樂部 資產暴增5.3兆元

2017-03-03

四年總資產 增幅達64％

〔編譯周虹汶／路透上海二日電〕中國共產黨中央委員會總書記暨中國國家主席習近平四年前上台矢言「反腐打貪」與消滅貧窮，總部設於中國上海的「胡潤百富」集團數據卻顯示，中國全國人民代表大會與中國人民政治協商會議逾五千名委員的前百富，身家一律十億美元（約台幣三一○億元）起跳，總資產更從四年前的一．八四兆人民幣（約台幣八．三六兆元）暴增至約三兆人民幣（約台幣十三．六兆元），增幅高達六十四％，全國民眾望塵莫及。

中國平均薪資 僅增9％

在二○一三至一六年這段期間，中國經濟成長率平均七．二％，指數期貨標的物「滬深三○○指數」平均上漲七％，房地產價格平均漲幅五％；至於平均薪資，中國一三至一五年不過增加九％。

富豪身家 10億美元起跳

「胡潤百富」數據另顯示，中國上述兩機構旗下委員中，坐擁二十億人民幣（約台幣九十一億元）以上財富者，多達二○九位，人數約占全體委員的四％；其資產總額近人民幣三．五兆（約台幣十六兆元），相當於比利時國內生產總值，令人瞠目結舌。當中的超級富豪都是商人，包括身兼長江和記實業董事局副主席與董事總經理二職的香港首富李嘉誠長子李澤鉅，還有中國廣東深圳騰訊公司現任董事會主席兼執行長馬化騰，以及百度公司創辦人兼執行長李彥宏，無人出身職業官僚。

「胡潤百富」這份資料搶在全國人大與政協固定每年三月召開的「兩會」開幕前夕公布。身為記者與註冊會計師的「胡潤中國百富榜」英國籍創辦人胡潤（Rupert Hoogewerf）指出，這些富豪級代議士在稅制與就業問題上有重大影響力，「用這些利益關係人當顧問，對中國政府而言，我想意義非比尋常。」

美國加州大學聖地牙哥分校副教授史宗翰（Victor Shih）則認為，這些商人把擔負政府指定的代議工作，視為「某種程度的政治保護」。美國普林斯頓大學政治學助理教授祖若水（Rory Truex）也相信，中國政府在議會給這些巨賈一個位子，某種程度上有助確保他們的忠誠度。