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第一嬌點

2017-03-02

在川普發表國會演說當天，第一夫人梅蘭妮亞和第一千金伊凡卡，各自以出自知名設計師手筆的華服現身，比川普的演說內容更吸睛，但也有人嫌梅蘭妮亞洋裝的領口太低、外套鑲亮片太俗氣，伊凡卡露出內衣肩帶有點失禮。梅蘭妮亞穿的是美國設計師邁可．寇斯（Michael Kors）的春夏新裝，搭配寬版腰帶的黑色外套，要價約十五．五萬台幣，同款窄裙也要約十四．二萬台幣。伊凡卡則選擇法國設計師羅蘭穆雷（Roland Mouret）設計的洋紅色露肩禮服，要價約九．三萬台幣，卻被網友批評她在莊嚴國會露出內衣肩帶，「不得體」。（法新社）

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  • 在川普發表國會演說當天，第一夫人梅蘭妮亞華服現身。（法新社）

    在川普發表國會演說當天，第一夫人梅蘭妮亞華服現身。（法新社）

  • 第一千金伊凡卡選擇法國設計師羅蘭穆雷（Roland Mouret）設計的洋紅色露肩禮服，要價約九．三萬台幣，卻被網友批評她在莊嚴國會露出內衣肩帶，「不得體」。（法新社）

    第一千金伊凡卡選擇法國設計師羅蘭穆雷（Roland Mouret）設計的洋紅色露肩禮服，要價約九．三萬台幣，卻被網友批評她在莊嚴國會露出內衣肩帶，「不得體」。（法新社）

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2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
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