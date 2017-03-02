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團結的焦點

2017-03-02

美軍遺孀凱琳．歐文斯二月二十八日在國會殿堂，成為打破民主與共和兩黨對立、展現同仇敵愾大團結的象徵。凱琳的丈夫是美國海軍海豹特種部隊隊員威廉．萊恩．歐文斯，他在今年一月川普批准的葉門突擊行動中陣亡。凱琳受邀前往國會聆聽川普演說，被安排坐在川普長女伊凡卡旁邊。當川普提到擴軍時，望向凱琳說：「萊恩雖死猶生，他是一名戰士和英雄。」凱琳聞之熱淚盈眶，口中不斷重複「我愛你」，這時全場起立熱烈鼓掌。（路透）

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  • 美軍遺孀凱琳．歐文斯熱淚盈眶。（路透）

    美軍遺孀凱琳．歐文斯熱淚盈眶。（路透）

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