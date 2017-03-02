禁令放寬! 無證移民 有機會合法

2017-03-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普二月二十八日針對移民政策釋放出前後不一的訊號。他在首次的國會演說中，維持競選承諾，揚言將對威脅美國社群與掠奪無辜公民的非法移民採取強力行動。但是他在演說前與新聞主播餐敘時，卻釋出了移民政策轉向的訊號，可能開放部份無證移民擁有合法地位，並且提供童年時非法入美的「夢想者」（dreamers）入籍途徑。另外，匿名官員透露，川普近日將簽署新的行政命令，解除伊拉克公民赴美的旅遊禁令。

川普與主播餐敘時表示：「只要雙方願意妥協，現在就是改革移民法案的適當時機。」川普還指出，他願意為「夢想者」開放新的解決辦法，意指那些赴美時還是小孩的無證移民。

二月中旬，川普曾於白宮記者會上指出，他將以「寬大的心」處理「夢想者」問題，他稱「夢想者」的身分是「我最困難的課題之一，因為你有這些難以置信的孩子」。

但川普的國會演說重回競選基調，他保證將致力鎖定「威脅我們社群」、「掠奪無辜公民」的非法移民。川普還邀請遭到非法移民殺害的家屬代表坐在第一夫人梅蘭妮亞身邊聆聽演說，凸顯他的決心。

此外，川普也表示，他有意改採「擇優記點制」（merit-based）移民制度，包括澳洲和加拿大都採行此制，其基本主張強調，有意移民的人應有能力支持自身財務。現行制度「一年浪費美國人數十億美元。」

川普演說釋出的堅定態度讓他贏得共和黨強硬派眾議員肯定。共和黨參議院領袖麥康諾也表示，如果川普在移民問題上有任何主意，將很樂意一看究竟。不過，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則批評說，川普若想推動凝聚兩黨共識的計畫，仍有許多仍待撤銷。

民主黨為抗衡川普，由眾院民主黨領袖裴洛西邀請知名移民倡議人士和記者瓦嘉斯（Jose Antonio Vargas）出席演說。瓦嘉斯在《華盛頓郵報》專欄上寫道，他並非輕易答應出席，而是考慮到川普政府對移民施加的恐怖，想要藉此傳達訊息給總統，無證移民住在全國各地，他們令美國偉大。

另一方面，四名匿名官員告訴美聯社，川普即將簽署的新行政命令中，將把伊拉克從旅遊禁令名單中移除，促成這項決定乃國務院和五角大廈向白宮施壓，因為伊拉克在對抗「伊斯蘭國」（ＩＳ）上扮演重要角色，其他六個穆斯林國家仍將在名單之中。此外，新行政命令將不再無限期禁止敘利亞難民入境，他們將跟其他國家的難民一視同仁，暫緩入境申請一百二十天。