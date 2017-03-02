川普變了嗎 還是裝的呢
〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普向國會首次發表的演說展現出有別他以往的作風，這一天的川普收斂好鬥個性，展現較包容的一面、訴求團結，以比較能令人接受的措辭新調性，重新包裝他既有的民粹承諾，試圖從參選以來的分裂者形象轉為能促成交易的人。
川普在五週前的就職典禮上還批評華府政治人物是靠犧牲民眾利益、與民脫節的精英；二月廿八日晚間他傳遞出的訊息不同了，這回他說：我需要你們，共和黨、民主黨都需要。口無遮攔出名的川普在這場演說中，近乎是個言行得體的總統。
川普在演說雖然仍如選戰期間，描繪美國經濟陷入困境、飽受恐怖主義、毒品、幫派和非法移民問題所苦，但是砲火收斂不少，也未見他勝選以來對民主黨常有的批評、奚落，而是一再尋求對方協助，訴求國家的諸多問題需要跨黨派解決。川普說，「我今晚在此要傳達團結與力量的訊息，這是發自我內心深處的訊息」。
民主黨籍聯邦眾議員威爾許（Peter Welch）說，「這是較柔軟的調性，他發表了一場演說，而不是一篇推文，當你身為美國總統，這是比較合宜之舉」，接下來的挑戰是川普的政策細節。共和黨政治顧問麥考威克（Matt Mackowiak）說，「他今晚表現出不同以往的總統樣子」。
演說也顯示白宮某種程度的承認，川普獨斷獨行作風有其侷限。川普透過一連串行政命令所能達成的已接近盡頭，這一點迫使他得靠國會落實他的遠大政見支票。
才剛寫下上任滿月支持度僅四十四％歷史新低的川普，終於拿出共和黨一再企求他要有的總統樣，現在問題是他能維持多久？川普在演說前，才怪罪歐巴馬是近日抗議示威和政府消息走漏的幕後黑手、民主黨眾議院領袖裴洛西「無能」。川普這場演說像是用新的行銷手法推銷同樣的一套施政議題，他列出一大堆承諾，卻缺乏細節。他是真心轉變，還是只是擅長轉移焦點的政治人物的假動作，仍有待觀察。
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