演說博民心 經濟政策最獲好評

2017-03-02

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上任一個月來執政滿意度持續低迷，美國總統川普二月廿八日首次國會演說堅持「重振美國精神」的施政路線，表現沉著且幾乎全照稿演說，沒有脫序言行，終於讓他稍微喚回部分民心，根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）民調，五十七％收視群眾給予正面評價。

根據ＣＮＮ與民意研究公司ＯＲＣ民調，在五○九位願意接受追蹤民調的收視群中，六十九％受訪者因這場演說，相信川普會把美國帶往正確方向；另有近三分之二肯定川普的「美國優先」論乃正確施政順序，但有廿六％認為過於保守，不過也有八％覺得不夠。在各類議題上，川普又以經濟政策最獲好評，獲七十二％受訪者讚許；反恐怖主義方針支持度則是七十％，稅制六十四％，移民政策六十二％，健康照護規劃六十一％。

但ＣＮＮ指出，上述數據不代表全體美國人心聲，僅反映部分願意在收視前後接受追蹤訪問的觀眾想法，而這類民眾通常原本就有支持演說者的傾向；以川普這場演說而言，受訪者中的共和黨人比例就比全國平均高出八個百分點。

儘管如此，未如外界預期脫稿演出或砲火四射的川普，在國會初試啼聲成績仍不如前人，因前總統布希二○○一年和歐巴馬二○○九年初次上任的國會演說，支持度分別為六十六％與六十八％。

不過，共和黨人讚許川普「不只對其基本盤發聲，而是對所有美國人。」川普支持者也肯定他「今晚是個總統」，稱其演說「漸入佳境」且「愈來愈自在」。

去年大選未投給川普的一位民眾告訴美聯社，「他真的聽起來像是有個計畫」，不得不說川普這次「重置鈕」按得不錯，「不過我知道，當我醒來，我將看到瘋狂推文」，畢竟「坐而言不如起而行」。

美國國會的民主黨人廿八日選擇以低調方式對抗川普，雙方未在國會正面交鋒。不少人乾脆當天缺席，至於連續廿九年在兩黨總統演說時，都搶下中間走道座位的紐約民主黨眾議員恩格爾，則選擇避開走道座位以免與川普握手、打照面。在川普演說時，他們表情木然、倒豎大拇指，不時對川普發表的政見嗤之以鼻，或透過推特發出不平之鳴。