川普首場國會演說 終於像個總統

2017-03-02

〔編譯張沛元／綜合二月廿八日外電報導〕美國總統川普二月廿八日在國會參眾兩院聯席會議上發表首場演說，以有別於總統就職演說內容晦暗的用詞，為美國勾勒出一個有共同目標的樂觀未來，連在論及非法移民時也一改過去的嚴詞批評，以較為和緩、自制與嚴肅口吻為新政府的諸多政策辯護，同時大篇幅強調撤銷歐版健保的必要性，呼籲共和、民主兩大黨攜手合作，協助美國百姓跨越黨派藩籬以及將「瑣碎爭論」拋諸腦後。

辯護禁令 打擊非法移民

這場六十分鐘的演說被稱為川普最有政治家風範與入主白宮以來最有總統樣的演說，涵蓋諸多議題，從貿易、國防、反恐、就業、教育、犯罪、稅改到基礎建設等，但著墨最多的仍是打擊非法移民與撤銷歐版健保。川普不忘利用演說為他引發軒然大波的旅行與難民禁令辯護，再度將中產階級萎縮、工作機會減少、治安欠佳及恐怖攻擊頻傳與非法移民掛勾，還邀請死於非法移民之手的罹難者家屬現身國會，強調唯有「落實我們的移民法，我們將能提高工資、協助失業者、省下數億經費，並讓所有人的社區變更安全。」

基礎建設 投入一兆美元

川普接著批評「崩解中的」歐版健保，呼籲兩黨解救深陷此一內爆災難的美國民眾，甚至直接對國會下指導棋，臚列打造取代歐版健保的新醫療保險制度的五大原則。

川普通篇演說的主軸符合他在就職演說中揭櫫的「美國第一」，如他重申應該改寫貿易協議，使之有利美國，「我的工作不是代表全世界，我的工作是代表美國」。他也強調會運用公共與民間資金，投入一兆美元進行基礎建設。

川普演說一面倒以解決內政問題為主，但卻未提供落實承諾的具體做法，像是將如何透過立法解決刪減預算赤字、修改醫療保險、減稅，與籌措龐大的公共建設經費等。川普迄今施政皆透過行政命令與公告，尚未推動任何重大立法來達成目標。此外，軍事與外交的篇幅相對偏少；川普雖表示支持北約，但僅重申盟國應負擔更大財務貢獻的老調，隻字未提敘利亞內戰、北韓核試與俄羅斯等海外挑戰，僅透過「美國願意找新朋友與建立共享利益的新夥伴關係」一語，暗示美俄關係可能將有所改善。

籲兩黨合作 撤銷歐版健保

儘管川普在移民與歐版健保制度改革上兩度呼籲共和、民主兩黨攜手合作，「以美國公民之福祉為圭臬」，但兩大黨國會議員對川普演說的反應明顯有別：共和黨人多次起身鼓掌打斷川普的演說，參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈還大讚川普愈來愈有總統樣；民主黨人則板著臉安坐不動，眾議院少數黨（民主黨）領袖裴洛西甚至在川普批評歐版健保時猛搖頭。肯塔基州前州長貝希爾代表民主黨回應川普的演說，痛斥川普及其國會共和黨盟友鐵了心要廢止千萬人亟需的歐版健保，「這不是遊戲。這是人命生死。」