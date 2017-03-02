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綁架鄉代主席之子 2個月不准洗澡

2017-03-02

付贖百萬元 被害人才獲釋

〔記者廖淑玲／雲林報導〕李日發犯罪集團涉嫌強佔工地事務所索取保護費，還綁架雲林縣某鄉代會主席的兒子，將被害人囚禁長達兩個月，期間不准他洗澡、換衣，鄉代會主席付了一百萬元，兒才獲釋；雲林檢、警逮獲主嫌李日發等九人，檢方依恐嚇取財、擄人勒贖、槍砲、妨害自由等罪，將李日發等四名情節重大嫌犯聲請羈押獲准。

主嫌李日發 糾眾暴力討債

警方調查，活躍於嘉義地區的卅七歲李日發，常夥同手下暴力討債，行徑囂張，一○四年至一○五年涉多起綁人暴力討債、強佔工地事務所索取保護費。

一○五年底，李日發與某鄉代會主席的卅二歲兒子有債務糾紛，竟綁走主席之子，囚禁在嘉義縣的集團成員住處，李日發向主席勒贖一百萬元，唯主席與兒感情不睦，還曾對外宣稱要斷絕父子關係，李日發擔心拿不到錢，持續囚禁被害人長達兩個月，期間還不准他洗澡、換衣，造成肉票胯下發炎等皮膚病，也不准他抹藥治療。

期間，李日發集團脅迫鄉代會主席為兒子繳付贖款，地方盛傳主席透過第三方付了一百萬元，兒才獲釋。

檢警跟監半年 逮捕9嫌犯

雲林地檢署檢察官吳文城、陳宜君指揮刑事局及雲、嘉等警方，經半年跟監蒐證，上月底拘提李日發及林、李、陳與一名少年等九嫌，查扣現金十五萬元、被害人借款憑據、本票、Ｋ他命、毒品咖啡包、監視器主機、密錄器等詐賭工具、鐵條、鋁棒等贓、證物。

李日發等人供稱贖款是被害人積欠的債務，對案情避重就輕、企圖脫罪。

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  • 李日發暴力討債勒贖集團涉嫌綁架鄉代會主席之子，並勒贖100萬得逞，主嫌李日發背後刺青極為顯著。（記者廖淑玲翻攝）

    李日發暴力討債勒贖集團涉嫌綁架鄉代會主席之子，並勒贖100萬得逞，主嫌李日發背後刺青極為顯著。（記者廖淑玲翻攝）

  • 李日發暴力討債勒贖集團涉嫌綁架鄉代會主席之子，並勒贖100萬得逞，圖為警方攻堅嫌犯軟禁被害人的場所。（記者廖淑玲翻攝）

    李日發暴力討債勒贖集團涉嫌綁架鄉代會主席之子，並勒贖100萬得逞，圖為警方攻堅嫌犯軟禁被害人的場所。（記者廖淑玲翻攝）

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