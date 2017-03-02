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川普新貿易政策 擬弱化WTO影響力

2017-03-02

〔編譯王惠慧／綜合報導〕根據《金融時報》、《華爾街日報》取得一份川普政府即將送交給國會的貿易政策文件，內容指出川普政府正在制訂一項貿易政策，企圖削弱ＷＴＯ（世界貿易組織）對美國的影響力。

川普先是退出跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ），現又打算削弱ＷＴＯ對美的影響力，負面效應逐漸浮現。新加坡總理李顯龍接受英國廣播公司（ＢＢＣ）訪問時指出，美國退出ＴＰＰ，傷害外界對美國政策的信心。

李顯龍表示，新加坡對川普退出ＴＰＰ的決定感到失望，政治、經濟的平衡已遭改變，星國不排除簽署沒有美國的「十二減一」ＴＰＰ協定。

繞過WTO解決爭端 美恐遭貿易報復

先前傳出川普團隊正在列清單，找出繞過ＷＴＯ爭端解決小組的法律機制；《華盛頓郵報》指出，川普繞過ＷＴＯ的做法，可能使美國遭遇新的威脅，其它國家若對美國展開爭端解決機制以外的貿易報復，後果將不堪設想。

美國國會要求總統在每年三月一日提交貿易政策報告，這是新政府首次以書面形式提出貿易計畫；外媒報導，在提早取得的文件中，川普政府強調，將扭轉美國的貿易政策，並描述美國正面臨全球系統失能，以美國工人為代價，使中國及其他新興經濟體受惠。

文件中指出，自美國獨立以來，美國公民僅受美國政府制定的法律規範，而非外國政府或其他國際機構的裁決；因此「川普政府將積極捍衛美國對貿易事務的主導權」，加大美國貿易法規的執法力道，並將以各種方式鼓勵其他國家開放市場。

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  • 川普企圖削弱ＷＴＯ（世界貿易組織）對美國的影響力。（路透）

    川普企圖削弱ＷＴＯ（世界貿易組織）對美國的影響力。（路透）

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