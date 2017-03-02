美升息機率飆上8成 美元強彈
2017-03-02
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕紐約、舊金山、達拉斯等聯準銀行總裁週二相繼指出聯準會（Fed）升息的「迫切性」，近期美國經濟持續快速成長，就業和通膨趨勢符合預期，無須等到川普政府推行稅改等刺激政策出爐後才行動。Fed本月十四、十五日將召開利率決策例會；美國聯邦資金利率期貨週二合約顯示，投資人預期三月升息機率飆高至八十％，較週一的五十％、一週前卅六％大幅竄升；歐美股、美元及美債殖利率都聞訊上漲。
歐股午盤漲逾1％ 道瓊開盤大漲200點
紐約Fed銀行總裁杜德利接受美國有線電視網（ＣＮＮ）訪問時指出，從川普當選總統和共和黨掌控國會後，緊縮貨幣政策的理由「已變得更加具有說服力」。
杜德利在聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）有固定投票權、也是Fed主席葉倫的緊密戰友；他認為去年十一月大選以來，美國家庭和企業信心激增、金融市場活躍，預期川普政府欲推行的財政政策可能邁向更刺激性方向，美國經濟前景易於過熱的「風險現在開始偏向上行」。
投資銀行傑富瑞（Jefferies）貨幣市場經濟師塞門斯表示，杜德利通常被視為Fed利率決策「鴿派」，這是他迄今最像「鷹派且明確」的發言，意義重大；加上其他利率決策官員的評論，這看起來像是Fed內部相互協調的安排，以提高各界對三月會議升息的預期。
舊金山Fed銀行總裁威廉斯週二也表示：「我認為三月會議很可能討論升息。」達拉斯Fed銀行總裁卡普蘭同日接受英國《金融時報》訪問指出，Fed應準備好更快、而非更晚的行動。
歐股德英法三大指數昨午盤漲逾一％，美股道瓊指數開盤大漲逾兩百點，兩年期美債殖利率則飆破一．三％，升至去年底以來最高水準。美元指數漲○．五％至接近一○二。
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