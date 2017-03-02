彭淮南︰油價不致大漲 台灣通膨溫和
2017-03-02
〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行總裁彭淮南今將赴立法院財政委員會備詢，他於昨出爐的書面報告中表示，全球經濟前景面臨四大不確定性因素，而台灣通貨膨脹預期溫和、利率水準與主要經濟體比較居中。對此，市場解讀，央行三月廿三日舉行首季理監事會議，利率連續三季維持不變機率高。
彭淮南指出，近期先進經濟體的景氣逐漸升溫，新興市場成長加速，美國總統川普推出的「美國優先」施政主軸，預期可提振美國經濟，增強今年全球景氣復甦力道；但川普的貿易保護政策恐對全球經貿活動造成負面影響，加上英國即將開啟脫歐談判，以及歐盟主要國家今年舉行大選，均為全球經濟前景增添不確定性。
展望國際油價。彭認為，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）限產有助油市供需恢復平衡，預期今年油價將高於去年；但因油價上漲恐帶動美國頁岩油及未加入限產協議ＯＰＥＣ產油國大幅擴產，預期未來油價不致大漲。
國內方面。彭淮南說，今年在全球景氣回溫下，我國出口成長可望持續改善，帶動經濟成長率高於去年，通膨展望則仍屬溫和。
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