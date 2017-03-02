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升貶兩難 央行「放手不放任」

2017-03-02

記者盧冠誠／特稿

美國財政部預計四月中旬公布最新「美國主要貿易對手國之外匯政策」報告，為避免被貼上「匯率操縱國」標籤，新台幣匯率今年以來對美元狂飆近五％，主要亞洲貨幣中，僅次於韓元五．五％；然而，儘管面臨美國潛在龐大壓力，目前看來，中央銀行匯率政策仍維持一貫原則，並捍衛新台幣動態穩定。

美國身為全球最大經濟體，又是最強國家，被其列入匯率操縱「觀察名單」的國家，不但淚水要往肚裡吞，還得出面否認操縱匯率，台灣短線也只能採取「放手但不放任」的策略。

升值不利出口，在美方壓力下，已對台灣外銷產業造成衝擊，不過，在目前新台幣大漲的過程中，與主要競爭對手南韓相比，尚相對保有些微優勢，這也是央行維持匯率動態穩定的心法之一；另一方面，升值有利進口，可順勢平抑輸入性通貨膨脹。

比對手南韓 匯率還保有一點優勢

匯率波動要如何在各廠商、消費者間取得平衡，取決於央行的智慧，況且，現在又加入美國這個變數，讓事情變得更複雜；慶幸的是，央行目前匯率政策仍保有基本原則，未陷入「父子騎驢」的困境。

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  • 央行目前匯率政策仍保有基本原則，未陷入「父子騎驢」的困境。（資料照）

    央行目前匯率政策仍保有基本原則，未陷入「父子騎驢」的困境。（資料照）

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