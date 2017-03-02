升貶兩難 央行「放手不放任」
2017-03-02
記者盧冠誠／特稿
美國財政部預計四月中旬公布最新「美國主要貿易對手國之外匯政策」報告，為避免被貼上「匯率操縱國」標籤，新台幣匯率今年以來對美元狂飆近五％，主要亞洲貨幣中，僅次於韓元五．五％；然而，儘管面臨美國潛在龐大壓力，目前看來，中央銀行匯率政策仍維持一貫原則，並捍衛新台幣動態穩定。
美國身為全球最大經濟體，又是最強國家，被其列入匯率操縱「觀察名單」的國家，不但淚水要往肚裡吞，還得出面否認操縱匯率，台灣短線也只能採取「放手但不放任」的策略。
升值不利出口，在美方壓力下，已對台灣外銷產業造成衝擊，不過，在目前新台幣大漲的過程中，與主要競爭對手南韓相比，尚相對保有些微優勢，這也是央行維持匯率動態穩定的心法之一；另一方面，升值有利進口，可順勢平抑輸入性通貨膨脹。
比對手南韓 匯率還保有一點優勢
匯率波動要如何在各廠商、消費者間取得平衡，取決於央行的智慧，況且，現在又加入美國這個變數，讓事情變得更複雜；慶幸的是，央行目前匯率政策仍保有基本原則，未陷入「父子騎驢」的困境。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 妙齡美眉月薪驚人 上班就是不斷當眾脫衣…
- 金正恩空飄狂野傳單 朴槿惠愛愛「鳳在上」
- 尖點今年營收挑戰新高 亞電獲利俏
- 打造漢學中心 彰縣擬活用書院空間
- 郭明良論文案 全教總籲楊泮池請辭
- 板橋果菜市場4月試營 採電子交易
- HBL四強男孩一句話
- 商標配色註冊專利 日本准了
- 切入蘋果人臉辨識是誤會 浩鑫跌停
- 恭喜！川普國會演說收視率 超越奧斯卡頒獎典禮
- 寺廟被指為性侵案發生地 法師喊冤
- 萬和美展 黃譓丞西畫兩度奪魁
- 安麗盃觀戰焦點》衛冕者魔咒 「菲」常難破？
- HBL四強女孩一句話
- 社子島標案說明會 里長：不尊重民意
- 《小檔案》中豐路 非中壢到豐原
- 首爾高尺巨蛋 洋溢經典味
- 要北榮為八百壯士待命 立委批浪費醫療 退輔會檢討
- 江蕙遭控25年前搶人老公 經紀人質疑爆料者居心何在
- 三峽20甲櫻花林 6品種美到5月
- 中國國務委員楊潔篪訪美 邀國務卿訪中
- 校長帶掃廁所 高英學生磨品德
- 《基層農會選舉》三峽2參選人涉買票 27人到案
- 經典賽倒數 台韓仍「投」痛
- 川普演說放軟 民調攀升
- 《自由廣場》《青年論政》陳添枝，總統的話你有在聽嗎？
- 雲林傳出亂丟禽屍 最重罰百萬
- 落實轉型正義 人權3館簽備忘錄
- 反撲中職 日熱身賽總算開胡
- 救國團舊址 動工整建為停車場
- 黃鰭鮪配額轉讓 高雄業者：意義不大
- 特教29年 德籍顧美玲開心看孩子長大
- 高雄鴨隻傳疫情 公園餵鳥最高罰6000元
- 台數科併東森電視 公平會有條件通過
- 傳藝公共藝術「心手相傳」 身首異處
- 塵爆15死484傷 家屬：對司法已無期待
- 張睿家耍槍嚇壞老婆婆 驚動警察
- 「洋蔥原鄉」大減產 林園爆搶貨潮
- 掃到去年風災 秧苗每盤漲2元
- HBL決戰小巨蛋／誰來破解 南山必殺技
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：升貶兩難 央行「放手不放任」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分