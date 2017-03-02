彭淮南︰台幣動態穩定 非不公平競爭

2017-03-02

美指匯率操縱 彭淮南舉證反駁

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國財政部預計四月中旬發布最新外匯政策報告。中央銀行總裁彭淮南今赴立法院財政委員會備詢，他昨於書面報告中首度表態強調，台灣匯率政策是維持動態穩定，非謀取不公平競爭優勢；彭也用實際數字剖析，說明去年美國對台灣的貿易逆差，若扣除第三地轉運，應由一三二．七億美元大幅縮小至卅二億美元左右，且近年新台幣對美元，大致呈升值趨勢。

美國財政部至少每一八○天出版一次的「美國主要貿易對手國之外匯政策」報告，去年十月列出三大指標，把中國、日本、南韓、台灣、德國、瑞士等六國，列入匯率操縱的「觀察名單」。

彭淮南表示，去年美國對台灣商品貿易入超減少至一三二．七億美元，僅占美國貿易入超一．八％，且若考量第三地轉運「商品」及「服務」貿易，美國對台灣貿易逆差更大幅縮小；以先扣除商品項來看，考量美國產品經由第三國轉運台灣，而未列入美國對台灣出口，依我國海關統計推估，去年金額為五十五．二億美元，使得美國對台灣商品貿易入超將縮減為七十七．五億美元（一三二．七億美元減五十五．二億美元）。

我支付智財費用 美貿易逆差大減

彭淮南指出，為反映台美雙邊貿易的全貌，宜加計服務貿易；台灣企業在產品製程大量使用美國的專利權，每年須支付美國鉅額的智慧財產權使用費，二○一五年美國對台灣智慧財產權使用費淨收入達五十二．六億美元。

因此再扣除服務項顯示，以二○一○至二○一五年美國對台灣服務貿易年平均淨收入約四十五．五億美元推估，去年美國對台灣的貿易逆差將大幅縮小至卅二億美元（七十七．五億美元減四十五．五億美元）。

彭淮南強調，匯率管道是影響台灣、南韓、新加坡及泰國經濟活動重要的管道，匯率穩定有助經濟發展；央行調節匯市，旨在維持新台幣匯率動態穩定，非謀取不公平競爭優勢；長期以來，新台幣名目有效匯率（NEER）大致維持在過去卅六個月移動平均值上下五％範圍內，維持動態穩定。

而受到市場對美國聯準會（Fed）三月升息的預期大幅升溫，及外資匯出影響，新台幣昨開低走低，終場重貶一．一角，以卅．七六元兌一美元作收，終結連四升。