南韓閨密門案 三星少主涉行賄起訴
李在鎔 面臨最高20年刑期
〔編譯魏國金／綜合報導〕調查南韓總統朴槿惠閨密干政案的特別檢察官辦公室二月二十八日宣布，全案調查結束，將以行賄、侵吞、藏匿海外資產與偽證罪起訴三星電子副會長李在鎔，相關罪名若成立，李在鎔恐面臨最高二十年徒刑。在南韓檢方宣布後，南韓憲法法院表示，總統彈劾案庭審部份也告結束，憲法法官最快將於本月中做出宣判，若判決彈劾成立，朴槿惠將成為南韓憲政史上首位遭彈劾罷免的總統。
朴槿惠彈劾案 本月中宣判
四十八歲的李在鎔上月十七日因這起導致朴槿惠遭國會彈劾、停職的醜聞而被捕，重創南韓經濟重要支柱三星集團。南韓特檢辦公室在上月二十八日、該案調查最後一天宣布，除將起訴該科技財閥三代掌門人李在鎔外，也將以行賄與藏匿海外資產罪，起訴集團副社長崔志成、三星電子總裁朴商鎮、執行副總裁黃晟洙與企業策略室社長張忠基，該集團隨後聲明，崔、張與朴三人已辭職。全案共二十九人遭起訴，其中十六人，包括前文化部長趙允旋與一名前青瓦台首席幕僚於當日被訴，現任總統雖然不能被起訴，但特檢辦公室仍將朴槿惠列為犯罪嫌疑人。
三星集團聲明說：「對於所引發的社會爭議與紛擾，我們致歉。」並宣布廢除三星的重要神經中心「企業策略室」，三星將不再是三星集團，旗下各子公司將以各自董事會為中心獨立經營，可自行決定高層人事。企業策略室負責監督收購或涉足新企業等重大決定，其兩百名職員皆是從各分支機構欽點而來，在被政治人物指控是三星非法遊說的關鍵單位後，李在鎔去年十二月承諾關閉該部門。南韓企業調查網站「財閥網」執行長鄭淳燮說：「這是南韓『財閥管理』作風的重大變革」。
三星變革 子公司各自決策
朴槿惠六十五歲密友崔順實被控利用與總統的親密關係，逼迫南韓企業「捐獻」近七千萬美元（近二十一．六億台幣）給兩個非營利基金會，據稱崔將捐款挪為私人之用，其中三星是最大金主。李在鎔被控以三千八百萬美元（約十一．七億台幣）行賄，換取政府基金對一起合併案的支持，以鞏固他在集團的控制地位。
去年十二月被任命來偵辦該案的特別檢察官將歸建，因此其他涉案財閥，包括現代汽車與零售巨擘樂天集團則交由國家檢察官調查。去年十二月因國會通過彈劾而停職的朴槿惠，最快將於本月中旬面臨憲法法院判決，判決結果不接受異議，若判決彈劾成立，朴立即遭罷免，若彈劾遭推翻，朴將重返執政。
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標題：南韓閨密門案 三星少主涉行賄起訴
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