首例國人死亡 台商中國染H7N9病逝
中國變種病毒 出現抗藥性
〔記者林惠琴／台北報導〕罹患H7N9流感確有致死風險！六十九歲高雄市男性台商前往中國廣東工作後發覺身體不適，針對病毒進行全基因序列分析後，發現與中國H7N9變種病毒幾乎一致，並對現有抗病毒藥物具抗藥性，儘管換用了日本新藥，搶救廿七天後仍告不治。
國內歷年累計有五例H7N9個案，均為中國境外移入，包含三名台商、兩名中客。死亡有兩例，第一例是八十六歲男性中客，前晚病逝的台商，則是H7N9死亡的國人首例。
返台醫治 搶救27天仍不治
疾管署副署長羅一鈞表示，該名個案二月一日住院，確診H7N9前，已使用抗病毒藥物克流感及治療嚴重流感的注射針劑；發現變種病毒具抗藥性後，更進一步採用日本治流感的新藥，雖一度控制住病毒量、甚至最後已經測不到病毒，但因患者本身有高血壓及嚴重肺炎，搶救廿七天後，因多重器官衰竭而病逝。生前接觸過的一四一人，目前無人感染。
中國醫藥大學附設醫院感染管制中心主任黃高彬指出，病菌的「抗藥性」是個案最大問題，第一時間使用抗病毒藥物無效，就算後來換了藥物控制了病毒量，仍因器官功能惡化而回天乏術。
台大兒童醫院小兒部主任黃立民也認為，H7N9有一定比例死亡率，若抗病毒藥物效果有限，致命風險就較高。
羅一鈞強調，死者生前曾到中國廣東省陽江市活動，但無禽鳥或疑似病例接觸史。中國當地H7N9病例中有三分之一並無禽鳥接觸史，研判可能是染病禽鳥帶有病毒排遺污染環境，人類吸入就可能感染。中國每年十一月至次年五月為H7N9流行季，若前往禽鳥易出入處，除不要接近禽鳥，最好也要戴口罩，雙手觸摸口鼻前須洗手。雞、鴨、鵝與蛋類則要熟食。
全球上千病例 均出現中國
去年十月以來，中國已出現四六一例H7N9病例，前四名為江蘇省一二八例、浙江省七十九例、廣東省五十二例、安徽省五十例，個案多具禽類、活禽市場暴露史，以五十歲以上族群為主，致死率約四成。
全球從二○一三年出現H7N9以來，計一二五九例，均發生於中國，至今年二月十四日，已三八○例死亡。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 名車拒撿警飛車追逐 路邊撞毀抄出刀械K盤
- 三重驚傳砍人案 男子頭部雙手濺血
- 慈濟宮慶文昌君聖誕 為考生祈福
- 行動支付龜速十年 安全、硬體是難關
- 水源不足 小烏來瀑布縮水
- 《追思228》走訪足跡 首站昔日花蓮憲兵隊
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 追思228 受難者家屬嘆找無真相
- 「放假都說去打工」女兒失蹤才知她說謊
- 馬英九抵紐約 卸任元首第一位
- 南韓獨檢組：朴槿惠與崔順實「共謀」收賄
- 台灣立起來、南榕廣場揭幕啟用
- 重回大稻埕 鄭麗君憶文化協會精神
- 打通瓶頸道路 新北擇12處優先
- 人妻大戰小王4回合 求去挨揍 求救老公
- 「小班弟」翻版 小柯瑞證明身手
- 小檔案 冬山火車站
- 《謠言終結站》用沐浴乳洗澡 不會增加致癌風險
- 〈隱形冠軍MIT〉低調卡車燈王 視員工如家人
- 洩密、抗議不斷 川普控歐巴馬策動
- 川普政府難測 沙國國王訪亞洲加強關係
- 吳米森《再見原鄉》 梳理台日情結
- 自費繞月球 SpaceX明年底首發
- 輔大蔣銅像遭夜襲 警民爆衝突
- 鉅額軍費不獲支持 川普今國會演說
- 大樹區今至19日 分段停水10小時
- 過苛條款 拾荒老人偷米免還
- 路肩開放時間短 頭份交流道塞車無解
- 八三夭掀衣 性感女手感驗肌
- 〈愛唷傷腦筋〉盡在不言中的默契
- 〈熱門族群〉權值股休息 3月生技股有看頭
- 51棟建物磁磚易落 工務局籲小心
- 賞櫻客留大量垃圾 親愛村民開罵
- 〈Let’s talk〉太在意女友情史 煎熬想問又怕面對
- 3處淨水場「鋁」超標 環署：非污染事件 無害健康
- 自由談》毋通食飯缸中央
- 聯合國制裁敘利亞案 俄中否決
- 追思228 重返湯德章遊街路線
- 嘻哈鬥牛梗 5月來台開趴
- 林鄭月娥登記選港特首 稱獲近半選委支持
標題：首例國人死亡 台商中國染H7N9病逝
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email