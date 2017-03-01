首例國人死亡 台商中國染H7N9病逝

2017-03-01

中國變種病毒 出現抗藥性

〔記者林惠琴／台北報導〕罹患H7N9流感確有致死風險！六十九歲高雄市男性台商前往中國廣東工作後發覺身體不適，針對病毒進行全基因序列分析後，發現與中國H7N9變種病毒幾乎一致，並對現有抗病毒藥物具抗藥性，儘管換用了日本新藥，搶救廿七天後仍告不治。

國內歷年累計有五例H7N9個案，均為中國境外移入，包含三名台商、兩名中客。死亡有兩例，第一例是八十六歲男性中客，前晚病逝的台商，則是H7N9死亡的國人首例。

返台醫治 搶救27天仍不治

疾管署副署長羅一鈞表示，該名個案二月一日住院，確診H7N9前，已使用抗病毒藥物克流感及治療嚴重流感的注射針劑；發現變種病毒具抗藥性後，更進一步採用日本治流感的新藥，雖一度控制住病毒量、甚至最後已經測不到病毒，但因患者本身有高血壓及嚴重肺炎，搶救廿七天後，因多重器官衰竭而病逝。生前接觸過的一四一人，目前無人感染。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心主任黃高彬指出，病菌的「抗藥性」是個案最大問題，第一時間使用抗病毒藥物無效，就算後來換了藥物控制了病毒量，仍因器官功能惡化而回天乏術。

台大兒童醫院小兒部主任黃立民也認為，H7N9有一定比例死亡率，若抗病毒藥物效果有限，致命風險就較高。

羅一鈞強調，死者生前曾到中國廣東省陽江市活動，但無禽鳥或疑似病例接觸史。中國當地H7N9病例中有三分之一並無禽鳥接觸史，研判可能是染病禽鳥帶有病毒排遺污染環境，人類吸入就可能感染。中國每年十一月至次年五月為H7N9流行季，若前往禽鳥易出入處，除不要接近禽鳥，最好也要戴口罩，雙手觸摸口鼻前須洗手。雞、鴨、鵝與蛋類則要熟食。

全球上千病例 均出現中國

去年十月以來，中國已出現四六一例H7N9病例，前四名為江蘇省一二八例、浙江省七十九例、廣東省五十二例、安徽省五十例，個案多具禽類、活禽市場暴露史，以五十歲以上族群為主，致死率約四成。

全球從二○一三年出現H7N9以來，計一二五九例，均發生於中國，至今年二月十四日，已三八○例死亡。