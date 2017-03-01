星期專訪》國防部長馮世寬：國防自主 力抗中國文攻武嚇

2017-03-01

記者鄒景雯／專訪

蔡英文政府推動國機國造、國防自主，國內外不乏不同意見，國防部長馮世寬受訪指出，這是一個晚了十年的計畫，因此他誓言要追回虛耗的十年；而一個願意展現自我防衛決心的台灣，是維護區域和平最有利的貢獻。針對中共十九大，馮世寬認為，在兩岸政治情勢未解套前，中國的文攻武嚇不會停止。

問：外界對「國機國造」有諸多不同看法，你為什麼對執行這項政策有信心？

馮世寬：這應該要從我進入漢翔公司開始談起，我從來沒想到會到漢翔公司去當董事長。我在擔任參謀本部副總長時，也兼任漢翔公司董事，當時有個案子叫「翔昇案」（IDF性能提升案），漢翔說做不下去了，中科院提出要現況結案，聽過簡報後，我表示不贊成，此案給了七十億，花了七年，案子執行不順利，對國防安全及航太工業發展將造成極大的影響，也恐會有多任國防部長因此遭受彈劾。兩三個月後，因緣際會，當時行政院長蘇貞昌找我到漢翔公司去，他說：「我們沒有人懂這塊，要請你多幫忙」。

二○○六年五月二日我到漢翔上任，五月二十六日到棚廠視察，問起「翔昇案」執行情況如何？他們帶我去看，飛機機翼、機尾就放在型架上。我習慣性地用手一摸，一層灰塵，甚至有了油垢。他們說做不下去，已放了一年多了。我走到機棚門口，很沉痛的說，「今年這飛機沒有飛起來，我就辭職，以示負責」。旁邊除了漢翔的高階幹部，還有IDF的首席試飛官吳康明將軍，他第一個搖頭說：「Sir，千萬不要這樣講」，意思是這是非常難辦的，其他的漢翔主管則不敢講話。我於是說：「我再講一遍，今年十月十日以前，我一定跟漢翔團隊讓這飛機飛起來，如果沒有飛起來，我就辭職，以示負責。」後來，他們來找我，說多困難啊，我說：再困難漢翔團隊也要做。

一九九○年我在擔任駐美武官時，曾隨當時參謀總長空軍一級上將陳燊齡到美軍中央司令部訪問，當時我們抱怨飛機老舊買不到F-16，而美國中央司令部的總司令表示，台灣不見得一定要買最新的飛機，飛機是個載台，先進的飛機比的是航電系統，當然牽涉到武器系統能相連接，他還舉例如干擾系統、電子反制系統、或者偵蒐系統，換裝性能較好的雷達，加上攜帶BVR（超視距）飛彈射程能夠打得精準又遠，不一定要新飛機，台灣的IDF性能提升就可以達成，這件事情一直存在我心中，也是我下決心要完成「翔昇案」的原因。

接著一九九五年飛彈危機後，發生了中共戰機出海，蘇愷-27航程遠又飛得高，能夠掛載更多的武器，但他們的空對空飛彈不如我方，卻開始到海峽中線巡弋，當時我們駐防在馬公的IDF升空應戰。那時候，我們的F-16與幻象2000還在成軍階段，只有IDF是完訓的，他們回報IDF與蘇愷-27相對峙距離接近到目視，其實在視距外早就被我機載雷達鎖定，只等總長下第一擊的命令，就可以把它擊落。我立刻報告前總長湯曜明，他親自到馬公去視導，飛行員向他報告說：「我們的雷達是最新的，與F-16同等級的，早就把共機鎖定了，我們又有視距外飛彈比他們打得遠，有信心把他們擊落，只是沒得到命令。」當時他們只有一個中隊完訓，問他們會不會疲累，他們說：「捍衛領空，我們不會！」令我非常動容。這也是我到漢翔公司當董事長後，認為有這個機會，一定要把IDF性能提升。不論多麼困難，在空軍及當時國防部長李傑協助下，最終漢翔團隊完成了「翔昇案」，之後空軍再以「翔展案」採用，也就是性能提升後的IDF，那是十年前的事了，至今持續服役捍衛著領空。

國機國造 竭盡所能達成使命

在漢翔公司任職期間，除了IDF性能的提升，也全面檢討與廠商的履約情形，該打官司的打官司，每次到美國去爭取合約，都像在作戰，第一年我們就轉虧為盈了，不但鼓舞了漢翔公司的士氣，最重要的是也把漢翔的信心找回來。當時不只是重視飛機承製，還投資興建亞洲最大的台灣先進複合材料中心（TACC），同時拿到了日本三菱區域運輸客機（MRJ）大部份承製工作，並和美國波音公司（Boeing）、塞考斯基直升機公司等都有業務進展。因此台灣航太工業不僅有客機可做，也延續了戰機的發展，現在要推動新一代高教機自製，因此我才充滿信心。我們非常感謝蔡總統主張國防自主、推動國機國造的政策，讓國軍與國內航太工業同感振奮，漢翔與中科院一定會竭盡所能的達成使命。

問：今年二月七日的啟動儀式後，接下去的具體步驟與期程如何？

馮：二月七日「新式高教機委製協議書及合作備忘錄簽署啟動典禮」當天，蔡總統親自蒞臨致詞，再次強調新政府力推國防自主、國機國造政策的決心。更要求我們完成兩項核心任務：第一個任務是「厚植台灣的航太工業人才鏈」：中科院已經進用了約九百位專業人士，自去年五二○後，光中科院航空研究所就延攬了超過二百人；第二個任務是「加強產業界的連結」：新政府上任後，中科院科研預算成長二十一％，希望中科院科研成果釋出到民間產業，加強軍民產業連結，促進民間產業的升級與經濟發展，來厚植國家競爭力。

二月七日當天有一百五十多家國內外廠商來參加，在此之前，漢翔也早在推動工業4.0，我們也把所有國防產業的廠商召集起來，需要在國外採購的項目，也完成了擬定草案。另外空軍做了一件非常重要的政策決定，他們在今年二月再次成立「航發中心」，招募人員到中科院受訓，雙方共同研討如何執行國機國造政策的計畫外，也策劃未來空軍新一代戰機的發展。目前空軍除了履約督導外，還負責期程與細部計畫管理。國機國造團隊設定二○一九年要完成兩架原型機，二○二○年試飛完成，二○二六年完成全數交機，無縫完成高教機換裝，這是我國航太工業一個重要里程碑。

研發新載台 執行不對稱作戰

問：這個計畫可以帶動的經濟效益評估如何？

馮：我們預估前五年帶動的經濟效益約九六○億台幣，等飛機量產，吸引更多廠商參與，再加上後勤維修在內，以廿年做為期程，保守估計可以超過二千億。這需要凝聚台灣航太產業的信心一起合作來達成。

問：以高教機為基礎，下一個遠期目標又是什麼？

馮：我在漢翔的第二年，就提出過「國軍軍機十年發展計畫」，可惜的是，當時沒有國防自主的政策。記得當時我們派人到國外去，希望得到新一代戰機必備的條件，譬如可變噴口的發動機、相位陣列雷達、特殊的匿蹤設計或動力系統，我們早就在電腦中模擬成型了。今天把那份計畫拿出來看，有初教機、高教機、新一代戰機，這正是漢翔人講的，晚了十年。

完成高教機後，下一個遠期目標是希望推動初教機自製。我們當然希望能發展新一代戰機，但隨著科技的日新月異，研發新的載台，也非常重要。假設我們的機場被破壞到不能起降，再新的戰機也無濟於事，如果有新載台，例如UAV、氣球等，上面裝設防空飛彈，與地面連結指揮作戰，都是不錯的不對稱作戰構想，不過這些都需要不斷依據科技發展、敵方動態、我方能力來持續修正執行。

台灣自我防衛 符合美國利益

問：美國方面對於我們這件晚了十年的計畫如何反應？

馮：美外賓來訪時的各種意見，我們都聽到了。我曾告訴他們：台海七十年沒有戰爭，不是只依賴精密武器，而是國人犧牲奉獻、國軍展現防衛決心換來的。一個願意展現自我防衛決心的台灣，是維持兩岸和平，更是亞太地區和平穩定最有利的貢獻，這也符合美國亞太政策的國家利益。

我們當然要感謝美國朋友，這麼多年來，提供台灣有限的防衛武器，讓台灣可以維繫著亞太和平，但我也說：「我們過去是向你們買魚吃，現在則是希望你們教我們如何釣魚，請支持我們國機國造、潛艦國造」。做為一個國防部長，我也會竭盡所能去完成這項任務。

遼寧號遠訓 產生戰略性突破

問：您怎麼看前不久中國的遼寧艦通過？如何評估中共十九大召開前夕的對岸盤算？

馮：國防部評估遼寧號航母編隊，其戰鬥力尚未完成全戰力，未來中共如再增加航母戰鬥群，東海與黃海必定不能滿足其演訓，他們一定需要藉由遠海長訓進行訓練，台灣海峽是必經的通道，但公海航行是有條件的，通過敏感的地區，不可以有戰機起降的演練，也不可以有下卸、裝載、停頓，而且速度不可以遲滯。中共在出航前發公告宣稱是「遠海長訓」，事實證明他們也沒有違背，既在公海航行，又公告周知，國防部按照正常作業程序予以監控，並在第一時間發佈遼寧號的行進動態，讓國人安心。然而我們仍必須認清，遼寧號航母的遠海長訓，事實上已產生了對西太平洋安全上戰略性的突破，未來發展我們務必重視。

我們確實要關注中共十九大後的政情變化，我個人認為中共的建國初期於一九五二年參加韓戰、一九六二年中印邊界戰爭、一九七九年懲越戰爭等，都是政治意義大於軍事的戰爭，以鼓吹民族主義來團結民心，達成消弭內部分歧的政治目的。

在十九大之後，我們要持續觀察中國內部情勢及其全球戰略的轉變，希望中共認清世界多極化、經濟全球化、國際關係民主化的發展，我樂見中共以全球戰略的思維，定位中國未來的發展，也期待兩岸政治應有新思維來解套，但兩岸政治情勢未解套前，仍可預見中共的文攻武嚇，是不會停止的。