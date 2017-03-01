基督長老教會與天主教 為228辦和好禮拜

2017-03-01

〔記者蕭婷方、楊媛婷／台北報導〕台灣基督長老教會、天主教臺北總教區昨以「慈悲與正義」為題，首度同為二二八事件舉辦和好禮拜，副總統陳建仁也參與象徵光明、和好的「點燭」儀式，期許台灣的二二八事件與社會邁向公益和平，走向光明；也督促政府加快轉型正義工程、釐清事件真相，才能弭平台灣的歷史傷痕。

台灣基督長老教會總會議長Sudu Tada表示，和好禮拜不僅象徵基督教與天主教的歷史要走向和解，更期許政府加快公布二二八真相的腳步，讓受害者與加害者有機會和好。

此外，蕭泰然文教基金會主辦「福爾摩沙之春」音樂會，蔡總統也與會；台上台下還合唱由台灣詩人林央敏作詞，作曲家蕭泰然作曲的《嘸通嫌台灣》，向二二八事件中受難的英魂以及台灣母土致意。