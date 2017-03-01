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真相調查 與時間賽跑

2017-03-01

記者李欣芳／特稿

蔡總統昨宣示盼促轉條例在立院本會期完成立法，去年更宣布三年內提出轉型正義真相調查報告書，但近三個多月來，二二八受難者家屬阮美姝、白色恐怖受難人陳孟和相繼過世，他們有生之年沉冤無法昭雪，遑論究責懲凶，由於啟動真相調查涉及當事人訪談等工作，面對受難者及家屬老成凋零，蔡政府的真相調查，正全面與時間賽跑。

總統已宣布檔案局將啟動新一波政治檔案整理計畫，但這只是撰寫轉型正義調查報告的前置作業，與啟動真相調查、實際撰寫報告仍有一段距離，關鍵在於實踐轉型正義的促轉條例這項法源能否早日立法通過，若不能儘速完成立法，總統三年內公布真相調查報告書的期程將面臨嚴厲考驗。

行政院與民進黨團雖已達成共識，將民進黨版促轉條例列為優先法案，但本會期有「重中之重」的年金法案要審，有政院列最優先的前瞻基礎建設特別條例要過，屆時都將引發朝野角力，蔡總統能否貫徹儘速完成促轉條例的立法，成立促轉會，啟動真相調查與和解，領導人的決心與意志相當關鍵。

對許多政治受難者及家屬而言，實踐轉型正義其實是一條漫漫長路，他們甚至擔心自己因年邁與身體健康等因素，已無太多時間等待，然而，加速實踐轉型正義，回應眾多受難者、家屬及綠營支持者的期待，也是執政者無可迴避的責任。

既然總統表明要以最嚴謹態度處理二二八事件責任歸屬，因此，未來啟動真相調查，應全面釐清當年派兵鎮壓的國民政府主席蔣介石，以及向蔣請兵的台灣省行政長官陳儀等人的歷史責任，惟有釐清蔣介石等人歷史責任，才有助於調查真相、追求和解，釐清蔣介石責任後，緊接著將可做為政府是否全面移除各地校園蔣介石銅像，二二八事件完整經過是否寫入教科書的決策依據。

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  • 二二八事件七十週年中樞紀念儀式昨在台北二二八紀念公園舉行，受難者家屬與民眾紛紛在紀念碑前獻花，向罹難者致意。 （記者劉信德攝）

    二二八事件七十週年中樞紀念儀式昨在台北二二八紀念公園舉行，受難者家屬與民眾紛紛在紀念碑前獻花，向罹難者致意。 （記者劉信德攝）

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