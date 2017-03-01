高雄追思 重回壽山軍區歷史現場

2017-03-01

〔記者王榮祥／高雄報導〕七十年前的二二八事件裡，高雄是全台第一個遭軍隊鎮壓的城市，七十年後、高雄市政府首次引領受難者家屬回到壽山軍區的「歷史現場」，感念為台灣民主犧牲受難的前輩們。行政院長林全昨指出，台灣社會花了七十年才走到今天，大家一同站在歷史現場，沒有害怕與猜忌，一起來紀念、面對共同的傷痛。

林揆專程到高雄參加這場二二八紀念活動，他指出，政府推轉型正義是要讓社會真正和解、讓國家真正團結，惟有建立開放與透明態度，才會有彼此信任與合作空間，勇敢面對自己過去黑暗歷史，是一個文明國家最基本態度，也是台灣民主走向成熟、深化的必要過程。

高雄市長陳菊說，過去探討二二八真相時，大多是受害者遭遇，但重返歷史現場，我們不能逃避事件加害者存在的事實、及其必須承擔的責任。

二二八事件歷史現場位於南部地區後備指揮部壽山營區內、一棟日治時期的兩層樓建物，二二八事件時是高雄要塞司令部營舍，目前則是後備指揮部貴賓室與小型餐廳。

高市歷史博物館說明，二二八事件後，民間和談團體三月六日與南部防衛司令彭孟緝溝通談判，就是在這處營舍裡進行，後來和談代表或被羈押、或被槍決，隨後又發生軍隊進入高雄市區武力鎮壓事件，這處歷史現場就是軍隊鎮壓的起始地。

和談代表之一的前高雄參議會議長彭清靠，是前總統府資政彭明敏的父親，另名和談代表前高雄日產清查室主任涂光明，是高市二二八關懷協會理事長涂世文的父親。彭明敏、涂世文兩人均受邀出席歷史現場的追思會，涂世文表示，七十年後能夠來到這裡，真的百感交集。