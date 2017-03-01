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蔡英文 林義雄 出席義光教會追思禮拜

2017-03-01

〔記者蘇芳禾、林敬倫／綜合報導〕昨天是二二八事件七十週年、林宅血案卅七年，蔡英文總統、慈林基金會創辦人林義雄、文化部長鄭麗君出席義光教會追思禮拜。總統除了告慰與追思二二八事件受難者，也希望台灣社會透過紀念與反省，從歷史中記取教訓，共同走向更和解、公義與團結的社會。

「二二八暨林家嬤孫追思禮拜」在義光教會舉辦，一九八○年二月廿八日發生林宅血案，後在許多教友幫助下，一九八二年復活節，在當年的林家血宅成立了義光教會。

蔡英文是第一次以總統身分出席這場追思禮拜，追思會場面肅穆，林義雄未受訪也未發言。

在追思會外，有民眾舉牌抗議，大喊「拒絕消費二二八，放下仇恨、和解共生」等口號，但也有民眾在蔡英文等人離開時高喊要總統「硬一點」。

此外，慈林教育基金會在宜蘭舉辦「二二八事件暨林家祖孫受難」追思紀念活動，林義雄前往慈林紀念林園致哀，追思失去的親人。林義雄透過牧師黃崇祐代表致詞，黃崇祐表示，紀念二二八若只停留在分辨誰是受害者，誰是迫害者，而無法進一步由此出發，尋找台灣的新生命，將對不起那些曾因為有夢想而死去的人。

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  • 義光教會28日舉行「二二八暨林家嬤孫追思禮拜」，總統蔡英文出席。（記者方賓照攝）

    義光教會28日舉行「二二八暨林家嬤孫追思禮拜」，總統蔡英文出席。（記者方賓照攝）

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