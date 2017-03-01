228受難者：70年來 一個字也不敢說
〔記者李欣芳／台北報導〕七十年了，高齡九十六歲的二二八受難者傅仁鴻，名譽終獲平反。傅仁鴻昨坐著輪椅在家人陪同下出席二二八中樞紀念儀式，親自領取蔡總統頒發的回復名譽證書，他說，很高興能等到這一天，親自領取回復名譽證書，「七十年來，我一個字也不敢說，我的家人只知道我被關過，但細節全不知道，因為『不知道是最好的保護』！」他聲明要求政府根據史實公布二二八事件的元凶，對歷史交代。
台灣二二八關懷總會理事長潘信行在中樞紀念儀式上，代表家屬致詞說，二二八已經七十年了，不要再拖，七十年來家屬一直生活在只有受害者沒有加害者的扭曲環境中，二二八基金會二○○六年出版的「二二八事件責任歸屬研究報告」，報告所有證據都指向蔣介石是事件元凶，但此時蔣介石還被人膜拜，「這對我們家屬來說，情何以堪？」
因此，潘信行當著蔡總統的面懇請政府將這份報告列入正式文件，以補足一九九二年行政院「二二八事件研究報告」沒提到的責任歸屬遺憾。
潘信行表示，去年元月終於選出我們自己的總統與國會，萬事起頭難，「加油，蔡總統！我們是妳背後最堅強支持者」，他強調，很多受難者及家屬都在等待沉冤昭雪的一天，惟有釐清歷史責任，全面推動轉型正義，才能深化、穩固得來不易的民主，他代表家屬由衷期待蔡總統領導的政府，充分回應全國政治受難者長久以來的願望，加速台灣社會轉型正義的腳步。
傅仁鴻聲明表示，即使他已高齡，對殘暴、邪惡的國民黨，仍深具戒心，一直到蔡英文總統當選，民進黨國會席次大勝，他才放心提出申請回復名譽。
對殘暴的國民黨 仍具戒心
傅仁鴻說，只有受害者，卻沒有加害者，無法撫平七十年來沉痛的傷害，請根據史實公布元凶，對歷史交代！
傅仁鴻說，清除威權遺緒，是轉型正義的第一步，請即刻執行，他強調，教育非常重要，台灣史應重視，希望後代子孫，不要再經歷這段以「血」與「淚」寫成的歷史。
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