柯文哲籲「這一代把仇恨終結」
2017-03-01
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨參加二二八事件七十週年中樞紀念儀式時提到，政府過去談到二二八「只有受害者、沒有加害者」的歷史糾結，沒有解決大家心中的疙瘩。他受訪說，二二八資料該公開就公開，但就平和、中立地把資料公開，無須有太多情緒。
柯文哲開始致詞時數度哽咽，表示自己身為受難者家屬，二二八是他很難去面對的日子，目睹父親所承受的悲傷與遺憾，這日子來到都會引起他的焦慮與不安，他想許多家族也是如此。而七十年前因統治者的錯誤，讓一群台灣菁英從此消失，造成台灣長期黑暗，許多人至今都留有創傷、刺痛沒有癒合，因此衝突與猜忌不斷。
柯文哲認為，「仇恨在我們這一代終結，我們應該採用一種正面的態度面對問題、解決問題。」也預防問題在以後的日子再出現，而不是製造更多的問題來彼此困擾。
柯文哲說，他希望二二八這個日子能為台灣帶來新的時代意義，不應只有帶來悲傷、仇恨、對抗，而是因為這個日子讓台灣社會更和諧更團結。柯強調，「我們有不同的過去，但可以共同努力面對挑戰，一起攜手走向共同的未來。」
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