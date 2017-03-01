賴清德︰公布加害者 列入教科書

2017-03-01

〔記者洪瑞琴、吳俊鋒／台南報導〕台南各界昨舉行紀念二二八事件七十週年和平追思會，市長賴清德呼籲轉型正義的下一步，就是讓真相水落石出，公布加害者，並且寫入教科書，讓當事人和家屬可以得到安慰，求得他們的原諒，也讓社會可以進行和解，避免二二八事件再度發生。

賴清德表示，二二八大屠殺是台灣的「國殤」，學界已指出這事件關鍵是蔣介石，蔣不僅造成大屠殺，也是後來白色恐怖政治源頭、威權獨裁者，歷史定位已昭然若揭。

賴清德引用哲學家黑格爾名言「人類從歷史得到的教訓是，人類沒有從歷史得到教訓」，他說，二二八大屠殺已七十週年了，我們真的沒有從歷史得到教訓嗎？當年台灣人滿懷期待心目中的「祖國」，卻迎來一場腥風血雨，今天我們記取歷史教訓，不必再期待外在的「祖國」，不讓悲劇重演，「我們立足台灣，已經形成命運共同體，在民主台灣的土地上，無分彼此，建設和平公義的新國家。」

國民黨主席洪秀柱則指出，賴清德的「不要再期待外來祖國」之說，等於是將二二八當成台獨運動的起點，企圖藉此區分外來政權，要予以消滅，陷台灣於危險狀態；賴清德講出這種非理性，且對社會沒有幫助的話，令人遺憾、痛心。