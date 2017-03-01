桃市最多蔣銅像 鄭文燦︰做不同處理

2017-03-01

〔記者鄭淑婷、李容萍、陳昀／桃園報導〕二二八事件七十週年，拆除蔣介石銅像行動四起，桃園市有全台最多銅像的兩蔣文化園區，去年吸客一百六十萬人次，市長鄭文燦針對桃市銅像的去留強調，不同的部分要區分看待，做不同的處理。

桃園市府一樓大廳有蔣介石坐姿銅像，兩蔣文化園區雕塑公園的蔣介石銅像更是全台最多，十多年來累計收納二一九座，另有孫文銅像廿七座、蔣經國兩座，有別於「去蔣化」的氛圍，這裡去年吸引了一百六十萬人次參觀，但仍較全盛時期約少了一百萬人次。

對於蔣介石銅像的去留，鄭文燦表示，不同的部分要區分看待，政府機關不該有政治圖騰，市府一樓穿堂的蔣介石銅像將於整修時移往雕塑公園，在整修前不會對單一銅像做處理。

鄭文燦表示，兩蔣文化園區中的慈湖、頭寮陵寢屬國防部後備司令部管理，這部分由國防部來決定，而慈湖遊客中心、雕塑公園、後慈湖則由市政府觀光旅遊局維護。他說，雕塑公園內的銅像錯落草地，不再具有政治圖騰的氛圍，純粹是歷史文物，這部分會保留現狀；至於眷村、榮家內的蔣介石銅像，因具有歷史意義及居民情感，會尊重居民意願，不會變動。

此外，桃園市大園工業區服務中心前的蔣介石銅像，二月廿六日晚間被潑紅漆，寫上「屠夫、二二八凶手」等字眼，隔天管理單位已清理乾淨，警方也調閱監視影像追查中。另有多名人士二月廿二日持工具試圖拉倒龜山區中正公園的銅像，被警方獲報趕往制止。