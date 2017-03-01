桃市最多蔣銅像 鄭文燦︰做不同處理
2017-03-01
〔記者鄭淑婷、李容萍、陳昀／桃園報導〕二二八事件七十週年，拆除蔣介石銅像行動四起，桃園市有全台最多銅像的兩蔣文化園區，去年吸客一百六十萬人次，市長鄭文燦針對桃市銅像的去留強調，不同的部分要區分看待，做不同的處理。
桃園市府一樓大廳有蔣介石坐姿銅像，兩蔣文化園區雕塑公園的蔣介石銅像更是全台最多，十多年來累計收納二一九座，另有孫文銅像廿七座、蔣經國兩座，有別於「去蔣化」的氛圍，這裡去年吸引了一百六十萬人次參觀，但仍較全盛時期約少了一百萬人次。
對於蔣介石銅像的去留，鄭文燦表示，不同的部分要區分看待，政府機關不該有政治圖騰，市府一樓穿堂的蔣介石銅像將於整修時移往雕塑公園，在整修前不會對單一銅像做處理。
鄭文燦表示，兩蔣文化園區中的慈湖、頭寮陵寢屬國防部後備司令部管理，這部分由國防部來決定，而慈湖遊客中心、雕塑公園、後慈湖則由市政府觀光旅遊局維護。他說，雕塑公園內的銅像錯落草地，不再具有政治圖騰的氛圍，純粹是歷史文物，這部分會保留現狀；至於眷村、榮家內的蔣介石銅像，因具有歷史意義及居民情感，會尊重居民意願，不會變動。
此外，桃園市大園工業區服務中心前的蔣介石銅像，二月廿六日晚間被潑紅漆，寫上「屠夫、二二八凶手」等字眼，隔天管理單位已清理乾淨，警方也調閱監視影像追查中。另有多名人士二月廿二日持工具試圖拉倒龜山區中正公園的銅像，被警方獲報趕往制止。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 名車拒撿警飛車追逐 路邊撞毀抄出刀械K盤
- 三重驚傳砍人案 男子頭部雙手濺血
- 〈徵文啟事〉孩子搗蛋事蹟
- 洪秀柱、詹啟賢 228台南搶票
- 人工智慧上場！ 「超級手機」離線也能執行任務
- 《萬丹農會選舉》在野派要求 釐清資格爭議再改選
- 川普政府難測 沙國國王訪亞洲加強關係
- 這個黑幫大哥 曾因暴力討債被關
- 經典賽》預售票熱銷逾13000張 台韓戰可望爆滿
- 馬英九抵紐約 卸任元首第一位
- 南韓獨檢組：朴槿惠與崔順實「共謀」收賄
- 光復糖廠蔣公銅像 村長：對觀光無害
- 王心凌臉書55字 斷開姚元浩 罕見重話轟閒人閉嘴 分手原因成謎
- 山川琉璃吊橋 今起可雙向進入
- 洩密、抗議不斷 川普控歐巴馬策動
- 10億男不爽兒不奉養 討回8千萬店面判准
- 行動支付龜速十年 安全、硬體是難關
- 提勒森會楊潔篪 討論美中互惠經濟關係
- 鋼彈結合美少女 打進日、中市場
- 重回大稻埕 鄭麗君憶文化協會精神
- 小嫻何守正為了這件事 暫緩求子計畫
- 360度監視器 交管即時機動
- 輔大蔣銅像遭夜襲 警民爆衝突
- 胡凱翔當鏢客 裕隆季後利多
- 國道客運今起漲 統聯台中到台南貴1倍
- 歐股小漲 投資人靜待川普演說
- 小球拚出輯 忍痛自頒禁愛令
- 北斗郡守官舍活化 變身彰縣228紀念館
- 都蘭部落宣告 傳統領域包括私有地
- 綠博移師冬山 鄉長盼蒸氣火車上場
- 〈熱門族群〉權值股休息 3月生技股有看頭
- 李玟帝后級MV 阮經天周冬雨跨刀
- 基隆路邊停車欠繳 逾500元強制執行
- 自由廣場》「228紀念蔣總統」的沉思
- 三分球11投盡墨 大柯瑞糗迎勝利
- 林鄭月娥登記選港特首 稱獲近半選委支持
- 世界末日求合作 先約五月天乾杯
- 中國加速清理殭屍企業 去年破產案5665件
- 免費WiFiiTaoyuan升級 加速又擴點
- 吳米森《再見原鄉》 梳理台日情結
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：桃市最多蔣銅像 鄭文燦︰做不同處理
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分