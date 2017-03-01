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張七郎孫 促撤慈湖駐軍

2017-03-01

〔記者王峻祺、花孟璟／花蓮報導〕花蓮二二八關懷協會昨在和平廣場舉行「追思音樂會」，受難者家屬張七郎之孫張安滿受邀致詞時，呼籲撤除慈湖陵寢駐軍、儀隊表演，讓世界看到台灣已成為真正崇尚自由的國度，他並建議中正紀念堂改作為紀念台灣民主的轉型正義堂。

張安滿是二二八事件中，花蓮縣張七郎父子命案的遺族，也是張家第二、三代唯一留下的男丁，他呼籲民進黨政府不能成為威權的共犯，必須讓歷史公諸於世，如果再不好好發掘真相，台灣歷史將留下不完整的一頁。

張安滿說，蔡政府應做到對歷史轉型正義的責任，停止中正紀念堂對屠殺人民的凶手進行英雄式的崇拜，應改作為紀念台灣民主的轉型正義堂，陳列對台灣民主有貢獻的人士。

張安滿強調，歷史轉型正義的第一步，還要撤除包含慈湖及中正紀念堂的所有駐衛（軍）警，以減輕軍警負擔，並取消所有儀隊表演，讓全世界的人看到台灣願意面對歷史，並已轉型到崇尚自由、和平的國度。

此外，基督長老教會昨在張七郎父子墳前舉辦紀念音樂禮拜，張七郎子張果仁遺孀張玉蟬代表家屬致詞提到，現在家人已不再怨恨，但至今內心仍有恐懼，只盼這段歷史不要再發生了。

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  • 台灣基督長老教會昨在張七郎父子墳前舉辦紀念音樂禮拜。（行政院東服中心提供）

    台灣基督長老教會昨在張七郎父子墳前舉辦紀念音樂禮拜。（行政院東服中心提供）

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