民眾要拆蔣銅像 兩派爆衝突

2017-03-01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕二二八事件滿七十週年，自由台灣黨主席蔡丁貴昨號召民眾前往中正紀念堂，欲拆除蔣介石銅像，過程中與統派團體爆發肢體衝突。蔡丁貴等人遭警力阻擋進入自由廣場不成，憤而焚燒中華民國國旗、金紙後，轉至二二八和平紀念公園表達訴求。

蔡丁貴號召民眾參與「反威權圖騰、拉倒蔣介石銅像」活動，以紀念二二八事件七十週年，但現場也有統派人士集結，警方試圖隔開雙方，兩派隔空叫囂「倭寇」、「支那」等字句，並數度爆發推擠及肢體衝突，導致多人掛彩。

蔡丁貴講話時，統派民眾不斷高喊「有種快點宣布獨立！」等語，蔡則呼籲支持群眾不要回嘴，並嘲諷「他們已經要亡國了，所以會緊張」。蔡丁貴說，一九四九年後到台灣的鄉親父老，也應認同這塊土地，才是轉型正義。

蔡丁貴指出，轉型正義不是要傷害他人，到此是要宣布蔣介石是二二八民族大屠殺元凶，所以要求蔡英文政權以行政命令要各級部會立即拆除元凶銅像。

由於無法進入自由廣場，蔡丁貴率眾於牌樓下焚燒金紙、中華民國國旗，並朝廣場內丟雞蛋表達不滿，隨後轉進二二八和平紀念公園，在和平紀念碑前對民眾講話。

蔡丁貴質疑，蔡英文政府一方面安撫受難者家屬，一方面讓殺人凶手銅像繼續被膜拜，簡直「五十步笑百步」；而文化部長鄭麗君前一天知道他進廣場的訴求，昨天卻只讓統派進入。

蔡丁貴痛批蔡英文轉型正義是半吊子，在馬英九時期無法台獨、蔡英文也不能台獨，難道政府把歷史事實放進教科書是那麼困難嗎？如今已過了七十年，難道還要台灣人繼續忍耐？