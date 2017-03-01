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中正紀念堂轉型草案 下會期送立院

2017-03-01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對中正紀念堂轉型議題，文化部長鄭麗君昨天受訪表示，希望在社會討論、凝聚共識後，由文化部提出中正紀念堂管理處組織法的修正草案，預計下會期前送進立法院，盼國會各政黨透過對話、完成修法，她也強調「轉型正義不是去蔣化，而是去威權化」。

文化部前天宣布，為避免對立，中正紀念堂將在二月廿八日閉館一天，且在轉型修法完成之前，未來的每年二二八都將循此模式辦理。鄭麗君昨出席「二二八事件暨林家祖孫受難追思紀念會」時重申，期待各界以同理心來追思台灣受難前輩，以及這段傷痛歷史，因此為了尊重二二八紀念活動，避免不必要衝突而模糊焦點，決定閉館一天。

鄭麗君說，中正紀念堂是威權時代為了紀念威權統治者所建立的，在民主時代，中正紀念堂始終是個具有爭議的空間，因此希望在政府與民間共同推動轉型正義過程中，能對中正紀念堂的轉型做討論，如此才能化解爭議、邁向和解。

開放討論 凝聚共識

對於政務委員張景森提議，中正紀念堂可改為立法院，因為一個紀念獨裁者的空間可以轉變成民主象徵的國會，就是台灣民主發展成就的一部分。鄭麗君則回應，很多人的建議其實背後都有一個共識，就是民主時代的中正紀念堂應該轉型，但為何轉型？如何轉型？轉型後的用途及城市規劃等，都需要社會各界來討論。

鄭麗君強調，文化部會盡快規劃系列的討論活動，凝聚共識，並在立法院下會期開議前，提出修法草案。

至於討論過程是否包含去除銅像、改變名稱等？鄭麗君說，「中正紀念堂管理處組織法」規定紀念領袖，但在民主時代，透過法律明訂緬懷領袖，是值得檢討的，畢竟在轉型正義過程，應該要回歸民主社會常態，所以才要提出修法，未來包括銅像、轉型後該做什麼，都會透過行政措施與修法草案提出完整做法，「社會討論的過程本身，就是一個好的人權教育的開始。」

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  • 文化部長鄭麗君昨表示，中正紀念堂轉型的修法草案將在下會期送立院，盼各政黨透過對話、完成修法；昨適逢二二八紀念日，有多個團體赴中正紀念堂拉白布條，主張拆蔣銅像。（記者張嘉明攝）

    文化部長鄭麗君昨表示，中正紀念堂轉型的修法草案將在下會期送立院，盼各政黨透過對話、完成修法；昨適逢二二八紀念日，有多個團體赴中正紀念堂拉白布條，主張拆蔣銅像。（記者張嘉明攝）

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