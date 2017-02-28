基隆爆民眾拉蔣像
2017-02-28
〔記者俞肇福、吳昇儒、王定傳／綜合報導〕今天是二二八事件七十週年，自由台灣黨主席蔡丁貴等人昨不滿蔣介石銅像仍矗立在基隆火車站前，以突襲方式，動用長竿、鋼纜線等工具，企圖拉下約六公尺高的蔣介石銅像，事先掌握情資的警方將抗議群眾包圍，雙方爆發二、三波衝突，抗議群眾無法突圍成功，改在馬路上靜坐，造成基隆市區交通大打結，直到傍晚才漸漸散去。
蔡丁貴表示，民進黨林右昌擔任基隆市長已經兩年多，「二二八元凶」蔣介石銅像還未消失，要求林右昌出面說明；基市府參議張錦佳回應表示，處理此事需要時間。
基隆市政府昨晚發布新聞稿指出，市府尊重社會多元意見，但也希望任何行為顧及民眾通行順暢。市府認為任何政治塑像都不應該存在於公共空間、機關和教育場所內。有關政治塑像移除一事，市府將會配合周邊空間環境整體規劃進行調整。
基隆市警局第一分局長李宇桂指出，此次集會未經報備許可，違法集會部分將依集會遊行法辦理；另占據車道已觸犯公共危險罪，待檢視蒐證影帶畫面後，如有涉及違法者，將依法追究。
國民黨告網友貼文煽動
此外，網路出現「二二八來拉倒自由廣場蔣介石銅像」的相關貼文，國民黨文傳會副主委胡文琦、洪孟楷昨赴台北地檢署，告發貼文的民眾違反社會秩序維護法、刑法煽惑他人犯罪等，要求檢警介入調查，莫讓此事成真。
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