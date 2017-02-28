桃園市府蔣銅像 將移除

2017-02-28

〔記者陳昀／桃園報導〕文化部推動中正紀念堂轉型，讓「去蔣化」議題再受關注，走進桃園市政府大廳，迎面可見蔣中正銅像，桃園市長鄭文燦昨表示，政府機構沒必要設置具有政治意味的個人圖騰，未來在內部改裝時將撤除；至於大溪的兩蔣文化園區？鄭文燦說，這是「記錄歷史而非紀念個人」，因此不會改變。

兩蔣文化園區不動

鄭文燦指出，桃園市有很多眷村、榮民之家，眷村或榮家如果原本就設有蔣中正銅像，這也是屬於歷史的一部分，要保留也無可厚非。但政府機構內已沒有必要設置具有政治意味的個人圖騰，威權時代已經結束，台灣應該反省歷史、記取教訓，也讓個人圖騰的政治崇拜走入歷史。

鄭文燦表示，市府不會為了只撤除單一銅像就編列預算，會等到市府一樓未來進行空間改造、內裝重整時再一併撤除，這項原則也適用於市府所轄的各相關機構。

桃園大溪的「兩蔣文化園區」包含慈湖陵寢、頭寮陵寢、紀念雕塑公園、角板山蔣公行館等地，兩蔣陵寢分別位於慈湖、頭寮，土地屬國防部所有，但慈湖旅客服務中心及後慈湖，土地已由國防部撥交桃園市政府使用。

桃園市政府新聞處長張惇涵說，「兩蔣文化園區」當初是由前副總統呂秀蓮在桃園縣長任內設置的，當時的訴求就是去除個人崇拜，所以用中性的「兩蔣」稱謂命名，園區現在也以雕塑公園為主題，不再具有威權崇拜的意義。

至於商品部分，張惇涵說，兩蔣文化園區和中正紀念堂的性質不同，以公仔為例，不只有兩蔣，也有孫文和毛澤東的公仔，這都是展示歷史，和「兩蔣」有關的商品不會下架。