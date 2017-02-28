馬：蔣當然有責任
2017-02-28
〔記者林良昇、王榮祥／綜合報導〕前總統馬英九昨表示，二二八事件不是族群對抗，是政府與人民因取締私菸演變出來，他很努力認識歷史真相，「時時刻刻都會想到這些家屬」；馬也坦言，蔣介石在二二八事件有責任，但恐怕應該留待後人仔細斟酌、爬梳，太急促下結論，會造成不必要衝突。
馬英九昨至二二八紀念碑行禮致意，並前往二二八紀念館、二二八國家紀念館參觀特展，馬受訪時強調，他在真相的還原方面也做了很多努力，若還有新資料、新線索，應繼續追尋，這是不分黨派、藍綠一致的態度。
關於「去蔣化」議題，馬英九受訪時表示，若要正確認識蔣介石，應功過並陳，蔣在中國近代史扮演重要角色，確實有很多貢獻，在二二八事件和白色恐怖時，蔣是國家的負責人，「當然是有責任的」，但是什麼責任？恐怕要留待後人仔細斟酌、爬梳，太急促下結論反而會造成不必要衝突。
國民黨主席參選人吳敦義稍早在高雄表示，二二八確實有些人被冤枉，但不該以意識形態處理，他認為蔣對台灣有極大貢獻，這是不可抹滅的。
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