學者︰蔣介石派精銳師屠殺 228最大元凶
〔記者陳鈺馥、蕭婷方／台北報導〕二二八事件七十週年，中研院近代史研究所副研究員陳儀深昨在「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」新書發表會上指出，蔣介石派兵鎮壓，以廿一師精銳武器屠殺台人，「絕對應負最大責任」。
前總統府資政彭明敏、黨產會主委顧立雄、作家李敏勇、政大台史所教授薛化元都出席這場新書發表會。作者陳儀深致詞表示，上週首度曝光的台灣省行政長官陳儀二二八請兵電文，蔣介石收到後如何處理？在蔣回覆的「派兵令」寫道，「已派步兵一團、並派憲兵一營，限本月七日由滬啟運，勿念。」
陳儀深︰台灣兵力不夠鎮壓 陳儀才去電請兵
陳儀深指出，因台灣兵力不夠鎮壓，陳儀才去電請兵，蔣回覆已派軍隊不用掛念，「步兵一團」是劉雨卿率領的廿一師，該隊武器精銳齊全，三月九日在基隆上岸後開始屠殺，台灣警備總部更展開綏靖。
陳儀深說，二二八爆發後，國民黨內也有少數反省聲音，第六屆中執會三中全會劉文島等人，曾建議要將陳儀撤職查辦，但政府認為陳儀沒過失，蔣也簽字同意。彭孟緝等鎮壓台人的將領繼續升官，蔣還在日記上寫「台灣是邊民，畏威而不懷德」，認為對台人好也不會感謝，要用壓的才有效，都顯示出「獨裁蔣介石」的善後態度。
黨產會主委顧立雄批評，國民黨撇清二二八責任，把二二八都推給國家，從未出面道歉及拿錢賠償受難者家屬，是用納稅人的錢進行國賠。但當顧發言結束，一名黑衣男子大罵「顧立雄是外省人」、「國民黨的臥底」，當顧不予理會欲先離開，黑衣男則作勢要打顧立雄，雙方爆發一陣推擠。
現場聽眾看不下去，上前制止脫序行為，一名鬧場民眾又突然大叫「有人推我啦」，在沒人碰他情況上演「空氣假摔」，賴在地上高喊「我的腳斷掉啦」，並飆罵三字經，其他同夥則嗆高齡九十六歲彭明敏「你加入共產黨，你和二七部隊什麼關係！」會議被迫提早結束。
會後陳儀深表示遺憾及失望，他指出，彭明敏難得出席公眾場合，沒有講到一句話，彭也從沒加入共產黨，希望蔡總統不要因少數極端錯誤的聲音，以為社會沒有共識，還要開座談會才要推轉型正義，那就搞錯方向，「促進轉型正義條例」要盡快立法，未來二二八紀念活動也要加強警戒。
呂秀蓮點名雙元凶、四劊子手
此外，前副總統呂秀蓮出席「走出二二八 共築台灣夢」紀念晚會時也指出，蔣介石當時接收陳儀報告，未查真相又派軍隊到處抓人、殺人，點名陳儀與蔣介石為二二八事件的雙元凶。而當時的第二十一師師長劉雨卿、台北憲兵第四團團長張慕陶、警總參謀長柯遠芬和高雄要塞司令彭孟緝四人，為二二八事件的劊子手。
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