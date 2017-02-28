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葉博文：柯對歷史認知不足

2017-02-28

〔記者鍾泓良／台北報導〕二二八事件將滿七十週年，今年也是台北二二八紀念館設立二十週年，開館館長葉博文曾經歷陳水扁、馬英九等幾任市長，他回顧，陳水扁對於紀念館最用心，馬雖然不太敢動二二八紀念館，但任由部屬干預館方。

歷任市長 扁對紀念館最用心

在談到身為二二八受難者家屬的現任市長柯文哲時，葉博文感慨地說，柯對於歷史認知不足，不理解悲情背後的歷史意義，實際付出也不多，應好好反省。

二二八紀念館現任館長蕭明治則緩頰，柯文哲因本身是受難者家屬，外人很難理解他悲慟情緒。蕭明治強調，柯上任後，市府未干涉過館方運作，讓他們客觀探討史實，對館方就是最大的幫助。

此外，柯文哲去年二二八挑戰自行車「一日雙塔」引發質疑，身為受難者家屬，為何缺席紀念活動。今年二二八，柯文哲未做其他安排，將出席蔡英文政府上任後首次二二八事件中樞紀念儀式。對此，柯文哲僅說，去年二二八到鵝鑾鼻太遠回不來，「如果是下午的話，我就會回台北參加。」

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  • 葉博文感慨說，柯對於對歷史認知不足，不理解悲情背後歷史意義，實際付出也不多，應好好反省。（資料照，記者鍾泓良攝）

    葉博文感慨說，柯對於對歷史認知不足，不理解悲情背後歷史意義，實際付出也不多，應好好反省。（資料照，記者鍾泓良攝）

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