228莫名入獄 曾仲影「差點死掉」
2017-02-28
〔記者李雅雯／新北報導〕早期知名作曲家、編曲家、電影配樂、導演曾仲影，也是二二八事件受難者，現已高齡九十五歲。曾仲影昨接受本報專訪時表示，事情過了那麼久了，紀念這段歷史是好的，但若造成鬥爭、紛擾，對社會就太划不來了。
曾仲影曾就讀廈門大學歷史系，輾轉到了台灣後，順利考取台灣廣播電台閩南語播音員，當時電台位置就在現在的二二八紀念公園裡。二二八事件隔天，接獲指令將行政長官陳儀談話翻成閩南語播送出去，即便達成上級交付的任務，當年曾仲影仍被冠上莫須有的「妨礙秩序」罪名被捕入獄，回憶那段過程，曾仲影直說「差點死掉」。
曾仲影說，被放出來後，沒有人敢收留他，巧遇任職劇團的老朋友後獲邀加入，開始學起小喇叭，沒想到學得快也學得好，進而開啟音樂創作之路。
曾仲影並強調，二二八事件對他生命的影響很大，若不是一連串的轉折，可能也不會接觸到音樂創作。
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