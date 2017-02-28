受難者家屬：透過教育認識228
〔記者沈佩瑤、何世昌／台北報導〕二二八事件七十週年，同時也是蔡政府上任後的第一個二二八，總統蔡英文日前指陳澄波精神體現轉型正義，也強調會徹底追查二二八真相。對此，二二八受難者家屬、台北市二二八協會理事長黃秀婉表示，重要的是要「甩開悲情、記取教訓」，透過教育的方式，讓更多人認識二二八；紀錄片導演洪維健則認為，應該要回到歷史現場，並追查幫凶。
黃秀婉的外祖父王添灯個性敢言，多次公開抨擊時政，最後在家中遭到逮捕，從此一去不回；二二八紀念館中立有王添灯銅像。談到轉型正義，黃秀婉呼籲，既然有許多機密文件陸續解密了，政府應該要拍攝二二八電影或製作二二八音樂劇，「把真正的歷史重現」；同時結合人權教育輔導團體，從教育著手，甩開悲情、記取教訓，讓更多人認識和記得這段歷史。
洪維健的父母都是白色恐怖受難者，母親甚至是在懷孕時遭國民黨逮捕，因此洪維健在獄中出生，直到五歲才離開監獄。
紀念活動不該「綜藝化」、「卡通化」
洪維健批評，紀念活動不該「綜藝化」、「卡通化」、「庸俗化」。他指出，每年二二八這天就找一群人來大堆頭式的表演，包含音樂劇、電影沙龍等，都只是讓這個日子「綜藝化」；為了讓孩子也能理解二二八歷史，用淺顯易懂的漫畫方式呈現，卻過度簡化背景和真實的「卡通化」；每到二二八就「找幾個政治人物來哭一下」，也讓二二八變得「庸俗化」。
洪維健說，二二八不該只有一天，應該每個禮拜或每個月都有不同展覽，一旦有新的資料就公布，並沿著資料推動相關活動、座談、演講等。
至於轉型正義，洪維健認為，首先要回到歷史的開始一九四七年，回到歷史現場，「而不是看自己想凸顯什麼，然後去切一個時間點」，應要呈現前因後果；第二點則是應該要追查幫凶，例如為了營救家屬，獄卒會以暗示的方式索賄、貪污等，「其實比元凶更可怕」。
此外，黃秀婉之女何欣怡邀請知名作曲家鍾耀光攜手譜寫〈二二八民主頌〉，並選在紀念日前夕於二二八和平公園首演，透過樂曲重新詮釋二二八的時代意義。
黃秀婉表示，樂章是由女兒安排，盼能藉由音符，走出悲情、記取教訓，也期盼將悲傷轉化、精煉成對土地的熱愛。
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