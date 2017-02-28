悼受難校友 日中央大學組團訪台

2017-02-28

〔記者呂伊萱／台北報導〕二二八事件今滿七十週年，日本中央大學校長酒井正三郎昨天率團訪台，悼念在二二八事件中受難的中央大學校友。中央大學一行人特地跨海帶來一束千羽鶴，以表悼念；酒井正三郎說，此次帶著非常純粹的哀悼之意前來，也希望往後多多促進台日交流，使中央大學與台灣的緣份更加綿長。

前台灣省參議員林連宗等人遇害

日本中央大學與二二八事件之間的關聯為人所知，起源於一頂學生帽，該校教授中川洋一郎於二○一一年三月參觀台北二二八紀念館時，發現一頂早年的中央大學學生帽，詢問後得知該帽屬於校友、前台灣省參議員林連宗。林連宗與同為校友的律師李瑞漢及其胞弟李瑞峰，在二二八事件中遭憲警誘捕後下落不明。三名校友遇害一事引起中央大學高度關注，中川教授後與綜合政策學部長松野良一啟動二二八研究計畫，尋訪校友遺族，計畫成果也刊登在該校刊物上。

酒井正三郎等人昨舉行訪台記者會，他說，有留日背景的百名二二八受難者中，以中央大學畢業生為數最多，非常令人遺憾。他們此次帶著純粹的哀悼之意前來，往後也希望促進台日交流。中央大學訪團並帶來一束由中央大學附屬中學校全體學生所摺的千羽鶴，及一封哀悼信，由酒井正三郎代念致意。

這封哀悼信寫道，眾多台灣前輩因二二八事件未竟志願便離世，令人痛心。做為後輩將謹記前輩、以同窗身分繼承遺願，為台灣、日本與世界和平竭盡全力，同時奉上千羽鶴做為見證，由衷表示哀悼。

李瑞漢長子李榮昌與前駐日代表許世楷均出席活動，許世楷提到，過去二二八研究基本上是台灣內部的悲劇及國民黨與台灣人的對抗，但此次日本中央大學來訪與近日的二二八國際研討會，討論已擴展到二二八對國際關係的影響，讓他有很大的感觸。

二二八紀念基金會董事長薛化元表示，國民黨過去常稱「台灣沒有法政人才」，但單看中央大學受難者包括許多法政專才，就知道國民黨所說的不是事實。

根據二二八基金會統計，在二二八事件中受難的日本中央大學校友，包括林連宗在內共十一人。