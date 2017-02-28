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走踏228路徑 民團促政府釐清真相

2017-02-28

〔記者蕭婷方／台北報導〕二二八事件今滿七十週年。鄭南榕基金會、陳文成基金會、永社等二十八個民間團體，昨以「二二八．○走尋真相」為題，帶領民眾重新走踏二二八事發路徑，要求政府釐清事件真相、追查真凶。

這場遊行從二二八事件導火線「天馬茶房」舊址出發，途經台灣省專賣局台北分局與台灣廣播電台舊址，最後聚集在台灣省行政長官公署現址行政院。估計至少有三百人參與遊行，沿途朗誦二二八事件受難者名單，提醒人民「毋通袂記」歷史傷痕，更籲政府儘速釐清真相與責任，加快轉型正義腳步。

鄭南榕胞弟、鄭南榕基金會董事鄭清華表示，歷史真相至今未明，導致台灣社會價值紊亂、搖擺，認同不清楚，而轉型正義的最終目的就為確立台灣人的文化身分；只有先釐清真相、瞭解歷史，站穩腳步後，國家才能正常化。

對於以「二二八．○走尋真相」為題，鄭清華受訪時解釋，二二八事件自一九四七年事發已屆滿七十年，至今加害者與受害者仍未明，沒有真相，難談寬恕與原諒，才會以「○」諷刺轉型正義工程還徘徊在原點。

鄭南榕弟：轉型正義還在原點徘徊

三十年前推動遊行的醫師陳永興也指出，雖然立法院過去推動二二八事件處理及補償條例，各地也有紀念碑與紀念館，但檔案還沒公開、事實不清，受難者家屬的歷史傷痕也難平。

永社副執行長洪崇晏更在行動宣告直言，蔣介石銅像仍矗立在台灣各處，並無因政治民主化改變，「二二八已被窄化為沒有歷史意義的假日」。

鄭清華說，若沒有歷史真相，無法說服大家國家是健康正常；過去台灣因威權統治，轉型正義的機構、制度與法源不健全，「促進轉型正義條例草案」就為基本法源，若無進行轉型正義，文化無法真實，「轉型正義最終目的就是要讓人有清楚的文化身分」。

鄭清華強調，台灣人民活在謊言中多年，過去國民政府政治上反共、聯共立場搖擺，以前說中國是敵人，之後又說市場在中國，年輕世代要逐漸覺醒，有立基在真相的台灣認同，才能有自信地建立國家社會，告訴國際「我是台灣人」。

此外，由年輕世代舉辦的「共生音樂節」今也將登場，今年以「欲行ê路」為主題，特地在活動前安排遊行，從行政院出發，終點則選在二二八紀念公園內的放送亭，象徵轉型正義之路仍漫長。

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  • 鄭南榕基金會、陳文成基金會等二十八個民間團體，昨以「二二八．○走尋真相」為題展開遊行，帶領民眾重新走踏二二八事發路徑。（記者王藝菘攝）

    鄭南榕基金會、陳文成基金會等二十八個民間團體，昨以「二二八．○走尋真相」為題展開遊行，帶領民眾重新走踏二二八事發路徑。（記者王藝菘攝）

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