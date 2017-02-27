機捷免費試乘 今起最後3天延至晚上9點

2017-02-27

上午提前為七點開放搭乘

〔記者邱奕統、甘芝萁、姚介修／綜合報導〕桃園機場捷運三月二日即將正式營運，桃園市長鄭文燦昨宣布，今起最後三天免費試乘，營運時間將從原本上午八點到下午四點，延長為上午七點到晚上九點，每天增六小時，除因應二二八連假爆量試乘人潮、嘉惠更多旅客外，估計試營運搭乘可破一百廿萬人次，也可讓桃捷員工對正式營運後的夜間服務更熟練。

估試營運可望破120萬人次

桃捷公司表示，機捷從二月二日起試營運，二日至十五日是團體試乘、約十八萬人次；十六日起個人試乘，到昨天已有七十七萬人次，兩項合計九十五萬人次，昨天單日運量更高達九萬人次，已成功達到壓力測試目的；估計最後三天擴大試乘，單日將可逾十萬人次，試營運累計將突破一百廿萬人次。

昨到A13桃機二航廈站視察的鄭文燦指出，試營運就是為找出缺點解決問題；希望機捷正式營運後，可紓解桃機兩成到四成對外聯絡的旅客量。

機捷試營運至今，最大問題是道岔軌道曾出現裂縫，高鐵局已緊急更換，並將問題鋼軌送到德國原廠分析鑑定，但部分民眾曾對安全性質疑；桃捷公司強調，已全面安全檢測，都沒問題，每天也派員加強巡軌。

期間還有民眾抱怨車廂隔音差、預辦登機航空公司太少等，有身障團體則反映月台與車廂間距過大，輪椅族需倒著進車廂等。昨天還有旅客搭車抵達A1台北車站卻沒找到推車，拉一堆行李走五百多公尺才到預辦登機處，抱怨連連。

桃捷總經理陳凱凌表示，桃捷預辦登機正確出入口步行到預辦處不到廿公尺，可能計程車司機不清楚位置，將加強宣導，也會評估是否加設推車。此外，預辦登機由航空公司自行評估提供，會與桃機公司鼓勵更多業者加入。民眾反映各項問題，正式營運前都會努力改善。

週四正式營運 首月票價五折

機捷由A1台北車站到桃園機場，直達車或普通車票價均為一百六十元，三月二日到四月一日，票價打五折優惠。首、末班車發車時間是早上六點至晚上十一點，A1站預辦登機服務早上六點至晚上九點半，目前僅華航、長榮、華信、立榮等四家國航公司提供，適用早上九點後起飛班機。