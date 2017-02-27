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裴瑞茲領民主黨 誓成川普夢魘

2017-02-27

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前勞工部長裴瑞茲（Tom Perez）二十五日在競爭激烈的民主黨全國委員會（ＤＮＣ）主席選舉中勝出，並宣布延攬對手出任副主席以促進黨內團結。身為民主黨有史以來首位西班牙裔的全國委員會主席，裴瑞茲的工作挑戰在於帶領尚未從敗選傷痛中復原的民主黨，對抗控制白宮與國會兩院的共和黨。

五十五歲的多明尼加移民之子裴瑞茲，在歐巴馬政府擔任勞工部長，被視為歐巴馬與去年民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓等黨內當權派的人馬。他在第一輪投票時以一票之差未能取勝，第二輪投票才以二三五票對二○○票擊敗強敵、明尼蘇達州黑人穆斯林聯邦眾議員艾利森（Keith Ellison），激烈選情顯示民主黨內部依然分裂。

艾利森參選ＤＮＣ主席獲得在去年民主黨黨內初選中表現優異的自由派參議員桑德斯支持，使得民主黨的這場黨務最高領導人之爭，形同去年總統候選人黨內初選的延長賽。

勝選即延攬對手為副主席

艾利森支持者在得知裴瑞茲勝選後一度相當憤怒，齊呼民主黨要當「人民政黨」，而非「金權（政黨）」；結果裴瑞茲一現身發言就宣布延攬艾利森出任副主席，贏得艾利森支持者歡心。裴瑞茲在勝選演說中呼籲黨內團結，指稱當日後歷史學者問及美國出現史上「最爛」總統的二○一七年，「你在哪裡？」時，「我們將能說，團結的民主黨人帶頭抵抗、確保這個（爛）總統只能當一任，以及讓民主黨人在全美各地當選。」

川普在ＤＮＣ新主席出爐後推文向「湯瑪斯．裴瑞茲」道賀，自稱「我太為他（裴瑞茲）或共和黨高興了」，暗酸由裴瑞茲扛起黨務的民主黨威脅不了共和黨。裴瑞茲稍後也推文回覆川普：「叫我湯姆就可以了。還有別太高興，艾利森跟我以及民主黨人會團結全國，成為你們的夢魘。」

相較於其他民主國家，美國民主、共和兩大黨的全國委員會主席，對政策並無太大影響力，黨內主要民意代表反而握有更大政治權力；然此一黨務最高負責人的角色，卻在去年總統大選中成為導致民主黨敗選的一大關鍵：當時的ＤＮＣ主席舒茲女士在民主黨召開全國黨代表大會前夕遭「維基解密」踢爆，未在總統候選人黨內初選中保持中立，偏袒希拉蕊與刻意阻撓桑德斯，導致民主黨內訌。

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  • 美國前勞工部長裴瑞茲二十五日在競爭激烈的民主黨全國委員會主席選舉中勝出，成為民主黨有史以來首位西班牙裔的全國委員會主席。（路透）

    美國前勞工部長裴瑞茲二十五日在競爭激烈的民主黨全國委員會主席選舉中勝出，成為民主黨有史以來首位西班牙裔的全國委員會主席。（路透）

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