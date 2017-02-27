川普大戰媒體 不去白宮記協晚宴

2017-02-27

ＷＨＣＡ回應：川普來不來悉聽尊便

〔編譯張沛元／綜合報導〕多次公開嗆聲媒體的美國總統川普二十五日宣布，不會出席今年四月底舉行的白宮特派員協會（ＷＨＣＡ）年度晚宴，打破三十多年來美國總統都會出席該盛事的慣例。已因日昨白宮罕見禁止特定媒體出席簡報會而大為不滿的ＷＨＣＡ主席梅森說，川普來不來悉聽尊便，但這場自一九二一年以來年年舉辦的晚宴，仍將照常舉行。

川普在「推特」發文說，他不會參加今年的ＷＨＣＡ晚宴，但祝所有與會者都好與有個愉快夜晚。ＷＨＣＡ是採訪白宮與總統的記者的組織，其年度晚宴是為新聞獎學金募款的正式餐會，通常在每年四月最後一個週六舉行，總統、記者、名流與華府要人都會出席。據了解，在川普宣布不出席ＷＨＣＡ晚宴前，最後一位缺席此一年度盛事的在位總統，是一九八一年的共和黨總統雷根，他因為在晚宴前的三月底遇刺，需要休養而不克出席，但仍致電晚宴致意。

路透特派員、ＷＨＣＡ主席梅森二十五日表示，從川普過去多次對媒體口出惡言來看，此一缺席晚宴的決定並不令人意外；川普是否出席ＷＨＣＡ晚宴他自己說了算，但ＷＨＣＡ以及每天在白宮記者室工作的ＷＨＣＡ成員，仍會持續做好份內工作、寫新聞、傳達川普政府真實的一面，「一如我們在過去每一任政府所為」。梅森還在推特上發表ＷＨＣＡ聲明，表示今年的晚宴將如期於四月二十九日舉行。

抗議川普惡待 數家媒體也表明不參加

事實上，為抗議川普惡待媒體，已有數家媒體表示不會參加今年的ＷＨＣＡ晚宴，連由浮華雜誌與彭博舉辦的獨家私房會後趴，以及紐約客雜誌在晚宴前一天舉行的會前趴，也都宣告取消。儘管大部分媒體還沒有宣布是否參加今年的ＷＨＣＡ晚宴，但在白宮二十四日封殺美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）、紐約時報與其他所謂不友善媒體出席白宮新聞簡報會後，部分媒體表示，會重新考慮是否出席今年的ＷＨＣＡ晚宴。

ＷＨＣＡ晚宴近年來日趨娛樂化，除了找康納．歐布萊恩與傑．雷諾等脫口秀名嘴主持外，在位總統還會趁上台發言時搞笑，虧自己、虧媒體，也虧其他政治人物，自娛娛人。例如，前總統歐巴馬在二○一一年的ＷＨＣＡ晚宴上，就跟主持人賽斯．梅爾一起虧過川普。今年ＷＨＣＡ晚宴的主持人是女諧星珊曼莎．畢。