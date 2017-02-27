張景森拋點子…中正紀念堂變立法院
2017-02-27
〔記者楊淳卉、楊明怡、林良昇／台北報導〕文化部推動中正紀念堂「轉型」的多項措施，行政院政務委員張景森昨也拋出點子，提議將中正紀念堂改為立法院，一次解決兩個問題。
有立委認為沒必要 有人認為有創意
對於張景森的提議，部分立委認為「沒必要」，但民進黨立委王定宇笑說「非常有創意」，是「以象徵民主的國會，洗淨獨裁的象徵」，不過，他個人是盼立院能遷到中南部。
文化部表示，尊重每個人的構想，有關中正紀念堂轉型方向、將來用途，會儘速啟動社會討論，透過反思與對話凝聚共識。
文化部：將透過社會討論 凝聚共識
張景森表示，立法院佔用台北市校地，已是多年老問題，曾想遷建卻都礙於經費動輒一、二百億元卡關；而中正紀念堂改為國會，象徵意義來看，「一個紀念獨裁者的空間可以轉變成民主象徵的國會，本身就是台灣民主發展成就的一部分」。
張指出，中正紀念堂地點適中，與各部會都靠近，建築面積一萬五千平方公尺，是現在立法院的六倍，還有兩大塊可擴建的空間，廣場可容納各種長、短期民眾的陳情抗爭，根本不會影響到市區交通與民眾生活。
張也說，一九九○年三月學運時，他就曾向蔣家後人建議「由蔣家後代主動提出中正紀念堂改為國會」的想法，讓台灣的威權象徵可以漂亮轉型，也替蔣家後代留下一點歷史得分，但當時沒有說服這些人。
針對中正紀念堂的轉型正義工程，時代力量立委徐永明表示，除魅蔣介石不能只是文化部的責任，立院本會期也一定要完成「促轉條例草案」三讀，除了做為二二八事件七十週年的責任，也能有一個完整的架構，讓朝野政黨參與討論，共同平撫過去數十年來的歷史傷口。
國民黨主席洪秀柱表示，社會有許多需要關心的議題，但民進黨政府將「去蔣化」或消滅國民黨的種種作為擺在第一優先，只是為了掩飾施政無能而利用意識形態維持政權，實在令人非常失望。
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