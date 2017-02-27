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台韓學術連線 共同面對歷史創傷

2017-02-27

〔記者呂伊萱／台北報導〕二二八事件將屆七十週年，二二八事件紀念基金會昨邀韓國濟州四三研究所合辦共同學術研討會，濟州發展研究院濟州中心主任朴贊殖以歷史脈絡為軸發表研究報告指出，濟州四三事件與台灣二二八事件有許多相似之處，且台灣與濟州人民在面對歷史真相過程中，都出現獨立與自治的聲音，兩起事件與台灣意識及濟州意識有密切連結。

濟州四三事件明年將屆滿七十週年，濟州四三研究所前理事長高喜範表示，在轉型正義路途上，應該經過真相調查、處罰加害者及補賠償程序，方算完成轉型正義。但濟州四三目前仍未懲處加害者、沒有補賠償程序且成因複雜，不能單純定位為「抗爭」。現在最重要的是繼續追真相，同時希望與台灣二二八有更多彼此學習交流的機會。

濟州四三研究所所長許榮善說，台灣和濟州島同樣遭受國家暴力，做為活下來的後代，應視追求永久和平為志業，並盼望台灣二二八和濟州四三來年在濟州島相聚。

一九四八年、台灣爆發二二八事件的隔年，韓國濟州觀德亭亦響起巨大槍聲；兩者皆為警察開火導致市民死亡，引發民憤，後又被政府鎮壓。

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  • 二二八事件紀念基金會邀請韓國濟州四三研究所合辦共同學術研討會。（記者呂伊萱攝）

    二二八事件紀念基金會邀請韓國濟州四三研究所合辦共同學術研討會。（記者呂伊萱攝）

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