落實轉型正義 二二八檔案全數解密 蔡：三月一日啟動「國家轉型正義調查報告」
〔記者鍾麗華、陳梅英、蕭婷方／台北報導〕明天是二二八事件七十週年紀念，總統蔡英文將於中樞紀念儀式發表落實轉型正義的重要談話，同時宣布三月一日正式啟動「國家轉型正義調查報告」。蔡總統昨在臉書表示，有許多歷史痕跡可透過公文檔案搜尋出線索，摘錄出檔案中涉及的人名、事件或關鍵事項等，這是未來要完成國家轉型正義調查報告的過程中，最重要的基礎工作之一。
預計三年內完成調查報告書
蔡總統去年五二○就職演說時曾承諾，總統府將成立「真相與和解委員會」，用最誠懇、謹慎的態度處理過去的歷史，並預計在三年內完成「轉型正義調查報告書」。
檔案局昨召開記者會宣布，為儘速公開檔案內容，回應各界對於轉型正義的期待，二二八事件相關歷史檔案全數解密。檔案局典藏的二二八事件檔案數量約有二二八．一三七公尺，計約一三七萬頁；原列為密件的檔案有四六一七件。
二二八檔案 有二二八公尺高
蔡總統在臉書表示，推動「轉型正義」是台灣最重要的民主工程之一，我們常要在「迷霧」中挖掘真相，其中最關鍵與繁複的一個環節，就是清查徵集各機關相關檔案的工作。總統並在貼文最後以標籤強調，「解密是一種態度」。
總統另於臉書表示，目前檔案局典藏的二二八事件等政治檔案目錄，已開放於國家檔案資訊網（aa.archives.gov.tw），有興趣的網友可查詢應用。
總統府官員解釋，根據其他國家經驗，調查報告都是被賦予調查權的獨立機關所撰寫，不過，真相調查必須建立在檔案的整理與蒐集上，需要投入相當多時間與人力，因此從三月一日著手啟動的「轉型正義調查報告」，是指檔案整理與蒐集階段，至於後續的調查、撰寫，仍需待「促進轉型正義條例草案」通過後，才能進行。
官員指出，「促轉條例」通過後，行政院下設「促進轉型正義委員會」，但「促轉條例」會賦予「促轉會」什麼職權？一切仍未知，還要看通過的版本而定；也因此，總統府的「真相與和解委員會」，須等「促轉會」成立，瞭解其功能後再來補強，否則恐有雙頭馬車的問題。
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