| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

兩蔣園區問題 政府須拿出決心

2017-02-27

記者羅添斌／特稿

蔡英文政府推動轉型正義，文化部已對中正紀念堂進行各項「去蔣化」措施，而兩蔣父子遺體暫厝桃園兩蔣文化園區，包括兩蔣是否移靈、園區的軍方管理及儀隊人員能否撤離，十幾年來都是棘手難解的問題，但這並非無解，端視政府有無解決問題的決心。

前總統陳水扁執政時期，除動支三千多萬元在國軍五指山公墓修建兩蔣專屬「蔣陵」，也計畫依國葬法對兩蔣進行移靈，當年內政部的規劃作業相當完整，但就卡在蔣家家屬內部意見不一致，至今無法落實。

行政院曾在二○○七年底，要求桃園縣政府於二○○八年六月三十日前，完成兩蔣園區的接替接管任務，但當時桃縣府認為，應由內政部提出「國葬法修正草案」，修法完成前，地方政府無權也無法源可承接。

國葬法是在一九二八年公布，一九四八年修訂，至今已近七十年未修正，其中第十條規定「國葬墓園之管理警衛等事宜，授權首都所在地市政府辦理之」，但兩蔣在桃園是暫厝，並非依據國葬法安葬，才會衍生後續諸多問題。

軍方去年底曾邀相關單位協調，但仍卡在兩蔣尚未移靈，以及國葬法並未賦予地方政府接管、警衛安全事宜。蔡政府若有心解決這個難題，首先就應推動國葬法的修法，先將暫厝期間的警戒安全等事宜，明定由暫厝地的地方政府執行，桃園市府才有法源承接，軍方也才能取消任務並撤離。

此外，兩蔣移靈問題也需從源頭處解決，扁政府時期多次與蔣家家屬溝通，但未能取得共識；馬英九執政時，更因蔣家內部已呈現「沒有人可以作主」局面，讓此問題延到蔡政府手中。蔡政府若有心解決，就應派專人與蔣家溝通，並應聲明在一定期限前必須回覆，若過了期限，政府就應代替蔣家執行兩蔣移靈及國葬作業，切莫再將問題拖下去。

廣告
  • 前總統蔣介石的慈湖陵寢目前仍由國軍衛戍，還有三軍儀隊官兵站崗。學者與立委主張，軍方應自慈湖陵寢撤軍，並廢除儀隊儀式，才是落實轉型正義。（資料照）

    前總統蔣介石的慈湖陵寢目前仍由國軍衛戍，還有三軍儀隊官兵站崗。學者與立委主張，軍方應自慈湖陵寢撤軍，並廢除儀隊儀式，才是落實轉型正義。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中正紀念堂 兩蔣
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
暖呼呼✧芋頭排骨湯
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：兩蔣園區問題 政府須拿出決心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.