兩蔣園區問題 政府須拿出決心

2017-02-27

記者羅添斌／特稿

蔡英文政府推動轉型正義，文化部已對中正紀念堂進行各項「去蔣化」措施，而兩蔣父子遺體暫厝桃園兩蔣文化園區，包括兩蔣是否移靈、園區的軍方管理及儀隊人員能否撤離，十幾年來都是棘手難解的問題，但這並非無解，端視政府有無解決問題的決心。

前總統陳水扁執政時期，除動支三千多萬元在國軍五指山公墓修建兩蔣專屬「蔣陵」，也計畫依國葬法對兩蔣進行移靈，當年內政部的規劃作業相當完整，但就卡在蔣家家屬內部意見不一致，至今無法落實。

行政院曾在二○○七年底，要求桃園縣政府於二○○八年六月三十日前，完成兩蔣園區的接替接管任務，但當時桃縣府認為，應由內政部提出「國葬法修正草案」，修法完成前，地方政府無權也無法源可承接。

國葬法是在一九二八年公布，一九四八年修訂，至今已近七十年未修正，其中第十條規定「國葬墓園之管理警衛等事宜，授權首都所在地市政府辦理之」，但兩蔣在桃園是暫厝，並非依據國葬法安葬，才會衍生後續諸多問題。

軍方去年底曾邀相關單位協調，但仍卡在兩蔣尚未移靈，以及國葬法並未賦予地方政府接管、警衛安全事宜。蔡政府若有心解決這個難題，首先就應推動國葬法的修法，先將暫厝期間的警戒安全等事宜，明定由暫厝地的地方政府執行，桃園市府才有法源承接，軍方也才能取消任務並撤離。

此外，兩蔣移靈問題也需從源頭處解決，扁政府時期多次與蔣家家屬溝通，但未能取得共識；馬英九執政時，更因蔣家內部已呈現「沒有人可以作主」局面，讓此問題延到蔡政府手中。蔡政府若有心解決，就應派專人與蔣家溝通，並應聲明在一定期限前必須回覆，若過了期限，政府就應代替蔣家執行兩蔣移靈及國葬作業，切莫再將問題拖下去。