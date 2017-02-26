中正紀念堂轉型 立委：將蔣拉下神壇第一步
〔記者彭琬馨、蘇芳禾、沈佩瑤／台北報導〕二二八事件七十週年前夕，文化部長鄭麗君昨宣布，為帶動社會轉型正義，初步規劃中正紀念堂停售蔣介石公仔、文具等商品，綠營立委大表贊同。而蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安則認為，政府應理性呈現蔣介石的功與過，以主觀意識形態呈現片段歷史只會造成社會對立。
莊瑞雄：去蔣化與鬥爭清算無關
民進黨立委莊瑞雄表示，蔣介石的歷史定位大致底定，無論是各地的蔣公銅像，還是中正紀念堂販售的商品，都與政府提倡轉型正義的精神互相違背，他非常支持政府相關政策。
莊瑞雄還說，去蔣化的作法如果只在中正紀念堂，蜻蜓點水意義就不大，未來各地應擴大辦理。莊強調，該做的事就要做，與鬥爭清算無關。
時代力量立委林昶佐則表示，這是轉型正義正面的進展，也希望這個起步能帶動中正紀念堂的轉型，藉此推動更多具體轉型正義工作；同黨立委徐永明也認為，這只是將蔣介石拉下神壇的第一步，只有國家力量退卻，蔣介石在台灣這塊土地上的歷史才會真的浮現。
蔣萬安：應理性呈現蔣的功與過
國民黨立委蔣萬安則有不同看法。他說，台灣社會已經民主化，政府應更理性的呈現蔣介石的功與過，而不是以主觀意識詮釋、只呈現部分或片段的歷史；蔣萬安表示，「商品何辜」，在自由市場的經濟中，若沒有需求自然就會停售，這種作法只會引起更多對立。
台灣北社社長張葉森受訪肯定文化部的作為，認為是「遲來的正義」，「這樣才不會變成台灣已經是民主國家，還在紀念殺人魔，這是國家恥辱。」
張葉森說，轉型正義沒做這一步，等於做假的，世界上都知道我們還在紀念獨裁威權，尤其是二二八之前的調查，元凶指名是蔣中正，蔣所屬的政黨還有家屬應該出來道歉，台灣才能真正和解。
台北市長柯文哲被問及中正紀念堂轉型看法時表示，他沒有特別想法，唯一建議是，以一個公園的立場而言，「圍牆其實可以拿掉。」
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