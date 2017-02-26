北社盼新世代 接棒追查228元凶
2017-02-26
〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣北社昨天舉辦「新世代看二二八」論壇，北社社長張葉森表示，民主運動是大家接棒傳承，從太陽花運動、反課綱後，都是天然獨、天然台的年輕人接棒，未來新的世代也要繼續打拚追查出二二八的元凶，要求元凶出來道歉。
北社副社長李川信表示，二二八事件真正最大的元凶應該是要負責任，但是在台灣卻蓋一間大廟來紀念崇拜他，這是社會不正義、不公平的地方，應該要繼續追究真相，找出要負責的人。
李川信表示，二○○六年的二二八事件責任歸屬報告已定義前總統蔣介石是元凶，經過十年，「總統就要處理，不然選妳做什麼？」
共生音樂節活動總召蔡喻安指出，高中時參加陳文成紀念基金會的活動，當時安排當地的二二八受難者家屬、陳澄波家屬，向他們講述二二八發生的事情還有對家庭造成的影響，她才覺得二二八跟她切身相關，而不只是課本上的歷史事件。
蔡喻安特別在今年共生音樂節活動前安排遊行，如同二二八當年台北市民佔領廣播電台，播放二二八事件的發展與訊息，蔡喻安當天也將邀請參加遊行的民眾，拿起手機直播，把訊息傳播出去，讓更多人了解這段歷史。
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