228真相查清楚 賴澤涵：必須找到對的人

2017-02-26

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡總統去年宣示要在三年內公布二二八與白色恐怖事件等歷史真相調查報告，曾擔任「行政院二二八研究小組」總主筆的中央大學歷史所名譽教授賴澤涵昨指出，以二二八為例，問題在於未來政府公布的真相要公布到什麼程度？關鍵在於要找到對的人查真相，第一步的真相調查，因調查死亡人數有一定的難度，能把二二八的傷亡名單都弄出來就了不起！

警總抓人？還是憲兵第四團抓人？

賴澤涵點出未來政府調查真相幾個待釐清的問題，首先，他說，對於二二八事件，外界都指責當時的警總抓人，但時任台灣警備總部參謀長柯遠芬說警總沒兵力，不可能抓這麼多人，真正抓人的是憲兵第四團，到底哪一個講法才對？

其次，賴澤涵說，柯遠芬稱當時的台灣省行政長官陳儀後來比較相信憲兵第四團，不相信柯，陳儀則認為，很多案例顯示是警總先殺了人，才簽報名單給他，這又到底哪一個說法才對？其中有矛盾，必須找出問題所在。

據了解，雖然政府承諾要啟動真相調查並公布調查報告，二二八事件也不斷有新的檔案出土，但事件的實際傷亡名單與人數，仍缺乏詳實的資料佐證。

賴澤涵指出，一九四七年的二二八事件，雖有逮捕名單，但當時所有被槍斃的名單，以及誰下令槍斃？哪一天槍斃？屍體在哪裡？可能找不到，調查二二八事件的死亡人數有一定的難度，因為目前的研究，對死亡人數都是推估。

賴澤涵表示，對於死亡人數，柯遠芬只寫到二二八事件發生的那段期間，沒寫到日後的清鄉行動，究竟有多少人遇害？至於高雄要塞司令彭孟緝，雖在回憶錄裡稱二二八事件「傷亡在所難免」，但對實際死亡人數卻避談。