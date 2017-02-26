228檔案難調閱 陳儀深：應立法排除障礙
2017-02-26
〔記者鄭鴻達／台北報導〕二二八事件將屆滿七十週年，台灣師範大學台灣史研究所教授范燕秋昨指出，進行加害者相關研究、調閱檔案時，檔案管理者屢以個資法為由，導致無法接觸到資料；中研院近史所研究員陳儀深則認為，此問題可透過「政治檔案法」與「促進轉型正義條例」立法來排除。
中央研究院台灣史研究所與二二八事件紀念基金會昨合辦「紀念二二八事件七十週年」學術研討會，邀請多名學者發表相關研究。范燕秋發表「二二八事件後原住民身邊的情治人員」一文時，談及「個人資料保護法」對研究人員進行加害者研究及調閱資料時，造成阻礙。
學者怨管理者屢以個資法遮掩
范燕秋指出，加害者的研究是轉型正義中最重要的一部分，過去大家只知道二二八事件的被害者，卻對加害者面貌不清楚，但因碰觸到戰後的個人檔案資料，調閱過程中，檔案管理者常以「個資法」保護個人資料的名義，讓研究者無法接觸資料導致無法研究，如此怎能做到轉型正義。
范燕秋表示，此問題從「個資法」通過後便存在，國家檔案局及國史館於此情況下，會遮掩一些個資，不過會讓研究者看到大部分資料，但在調閱關係戰後各省級機關等更接近現代的資料，以進行研究加害者研究時，管理者會以個資法為由，使得無法申請調閱。
盼政治檔案法、促轉條例通過
陳儀深表示，可藉由尚未通過的「政治檔案法草案」及「促進轉型正義條例」來排除「個資法」及「國家機密保護法」所造成的問題；他說檔案一方面要公開，一方面卻又觸及國家機密或個資，相互牴觸，但牽涉到人權及平反議題，不能因為此狀況就無法調閱，未來透過立法予以解決。
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